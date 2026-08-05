SHOT: В России предложили вдвое увеличить наказание для «обочечников»

В России могут вдвое увеличить штрафы для так называемых «обочечников». Об этом сообщает SHOT. По информации телеграм-канала, с соответствующей инициативой глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас за движение по краю дороги предусмотрен штраф в размере 2250 рублей. Автор предложения настаивает на повышении этой суммы до 5000 рублей. Он уверен, что такая мера поможет навести порядок и вернёт лихачей в общий поток.

Проблема обостряется в летний сезон с ростом числа машин и заторов. В это время появляются автомобилисты, которые пытаются обогнать всех сбоку. Подобное поведение нередко заканчивается драками или авариями с гибелью людей, в том числе в этом году в Московской и Воронежской областях.

Лидерами по количеству наказанных стали Москва и область. С начала 2026 года там выписали постановления 152 тысячам нарушителей. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем в 124 тысячи зафиксированных эпизодов.

При этом в 32 регионах страны за езду по этой части трассы с января не оштрафовали ни одного человека. В список вошли Дагестан, Ленинградская, Пензенская, Саратовская области, Чувашия и другие субъекты.

Глава НАС объяснил нулевые показатели устаревшим оборудованием. По словам Шапарина, на дорогах в ряде регионов стоят комплексы фиксации, которые не способны выявлять таких наглецов. Новая сумма взыскания, по замыслу автора, должна дисциплинировать водителей даже там, где камеры не справляются.