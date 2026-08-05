Что изменилось в ОСАГО с 1 августа 2026 года: разбираем главные новшества простым языком Оглавление Возврат части премии: теперь деньги не сгорают, если передумал Европротокол: лимиты убрали Особые правила для семей участников СВО: можно не ждать вступления в наследство Какие лимиты действуют по европротоколу Инструкция: как оформить ОСАГО Заключение: главное, что нужно запомнить С 1 августа 2026 года в ОСАГО внесли важные изменения: теперь можно вернуть часть денег за полис, лимиты по европротоколу выросли, а оформление для семей участников СВО упростили. Рассказываем, что это значит для обычного водителя. 4 августа, 21:25 Нововведения в ОСАГО в 2026 году: возврат суммы полиса, лимиты европротокола. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Возврат части премии: теперь деньги не сгорают, если передумал

Раньше было так — вы оформили ОСАГО, а через пару дней поняли, что нашли страховку сильно дешевле или просто пропала нужда в транспортном средстве, и вы решили продать авто или оставить в гараже. Но зачем тогда только что купленное ОСАГО? Вы идёте в страховую компанию с просьбой вернуть деньги, а вам в этом отказывают, так как нет никакого для этого основания.

Теперь закон стал более гибким. С 1 августа 2026 года вы имеете право расторгнуть договор и вернуть деньги за ОСАГО, но только до начала действия полиса, а, так как оно не всегда совпадает с датой покупки, следовательно, у вас есть шанс возврата части страховой премии.

Но вернуть всю уплаченную сумму у вас в любом случае не выйдет. Согласно приложению 3 к Указанию Банка России от 9 октября 2025 г. № 7204-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховая компания вернёт клиенту 78% от стоимости полиса.

Если же ОСАГО уже начало действовать, без веского основания, например, смерти собственника ТС, ликвидации страховщика и случаев, связанных с прохождением военной службы в ВС РФ, расторгнуть договор и вернуть деньги не выйдет. Если же уважительная причина имеется, страховщик возвращает часть страховой премии в размере её доли, предназначенной для осуществления страхового возмещения и приходящейся на неистёкший срок действия договора.

С 1 августа 2026 года можно расторгнуть договор со страховой компанией и вернуть деньги за ОСАГО. Фото © ТАСС / Валентин Антонов

Европротокол: лимиты убрали

Ещё одним изменением в ОСАГО с 1 августа 2026 года стало исключение упоминания фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП из пункта 7.5 правил ОСАГО.

Сразу объясним: на деле для участников ДТП ничего нового эта поправка не привнесла. Исключение из текста слов о том, что при наличии разногласий между водителями европротокол оформляется для получения возмещения в пределах 100 тысяч рублей, просто всего-навсего приводит правила в соответствие с федеральным законом. Ведь ещё 5 июля 2025 года лимит по европротоколу при наличии разногласий увеличили со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. И теперь, если в будущем регулятор решит снова изменить сумму страховой выплаты, никаких поправок в правила ОСАГО вносить не придётся.

Особые правила для семей участников СВО: можно не ждать вступления в наследство

Третье изменение коснулось правил оформления договора ОСАГО супругом на авто, принадлежащее погибшему или умершему участнику специальной военной операции.

В России упростили процедуру переоформления ОСАГО, принадлежащего участнику СВО. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ещё в 2025 году законодательство дало право в определённых случаях обращаться к нотариусу за получением свидетельства о временном пользовании автомобилем до завершения оформления наследства. И вот как раз новая поправка в правила ОСАГО позволяет использовать пережившему супругу такое свидетельство при оформлении полиса на транспортное средство, принадлежащее погибшему участнику СВО, до вступления в наследство.

Это поможет быстрее легализовать использование автомобиля и избежать штрафов за езду без страховки.

Какие лимиты действуют по европротоколу

Хотели также вам напомнить, какие лимиты действуют по европротоколу. Как вы, скорее всего, уже знаете, зависят они от того, как вы зафиксировали аварию и есть ли между водителями разногласия. Итак, выделяют три случая и три лимита:

До 400 000 рублей — если у вас нет разногласий по обстоятельствам ДТП (кто виноват, какие повреждения) и вы зафиксировали аварию техническими средствами. Подойдёт мобильное приложение, интегрированное с «Госуслугами» (например, «Госуслуги Авто» или «ДТП.Европротокол»), либо устройство ЭРА-ГЛОНАСС. Приложение само делает фото с геолокацией и передаёт данные в систему — это считается надлежащей фиксацией.

— если у вас нет разногласий по обстоятельствам ДТП (кто виноват, какие повреждения) и вы зафиксировали аварию техническими средствами. Подойдёт мобильное приложение, интегрированное с «Госуслугами» (например, «Госуслуги Авто» или «ДТП.Европротокол»), либо устройство ЭРА-ГЛОНАСС. Приложение само делает фото с геолокацией и передаёт данные в систему — это считается надлежащей фиксацией. До 200 000 рублей — если есть разногласия (водители спорят о вине или характере повреждений), но при этом авария была зафиксирована техническими средствами (через то же приложение или ЭРА-ГЛОНАСС). Этот лимит ввели с 5 июля 2025 года.

— если есть разногласия (водители спорят о вине или характере повреждений), но при этом авария была зафиксирована техническими средствами (через то же приложение или ЭРА-ГЛОНАСС). Этот лимит ввели с 5 июля 2025 года. До 100 000 рублей — если вы просто заполнили бумажный бланк извещения, без электронной фиксации (даже если вы потом сделали фото на обычный телефон и не загружали их через специальное приложение). Сюда же относится ситуация, когда разногласий нет, но технической фиксации не было.

А вот если у водителей есть разногласия и при этом нет фотофиксации, оформлять европротокол вообще не стоит. В такой ситуации лучше сразу вызвать ГИБДД, иначе страховая может отказать в выплате.

Инструкция: как оформить ОСАГО

Оформить полис ОСАГО в 2026 году можно несколькими способами. Фото © ТАСС / Анна Майорова

Оформить полис можно двумя способами: онлайн или в офисе страховой компании.

Онлайн (самый быстрый вариант):

Выберите страховую компанию и перейдите на официальный сайт или в мобильное приложение.

Введите данные автомобиля: VIN или госномер, а система уже автоматически подтянет марку, модель, год выпуска, мощность двигателя.

Укажите данные водителей: ФИО, дата рождения, стаж, номер водительского удостоверения.

Система рассчитает стоимость. Проверьте все данные и оплатите полис картой.

Получите электронный полис на e‑mail и в личный кабинет. Его можно хранить в телефоне.

В офисе страховой компании или в МФЦ:

Принесите паспорт, СТС или ПТС, водительские удостоверения всех вписанных водителей.

Сотрудник заполнит заявление, проверит данные и рассчитает стоимость.

Оплатите полис наличными или картой.

Получите бумажный полис и памятку.

После оформления обязательно проверьте полис в базе РСА — это бесплатно и занимает пару минут. Так вы убедитесь, что полис действителен и данные внесены корректно.

Заключение: главное, что нужно запомнить

Вступившие в силу 1 августа 2026 года изменения делают правила ОСАГО понятнее, прозрачнее и справедливее. Возможность вернуть часть уплаченной суммы за полис избавляет от необходимости пользоваться тем, что оказалось ненужным; уточнённая формулировка о лимитах европротокола разрешила возможное недопонимание текста закона, а право на использование нового документа супругом погибшего участника СВО для оформления ОСАГО сделало жизнь людей, попавших в и без того тяжёлую ситуацию, чуть проще.

Авторы Андрей Ананьев