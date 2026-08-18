Смертельный хит-парад: Как новые альбомы Тейлор Свифт и Дрейка убивают водителей

Выход долгожданного альбома от мировой знаменитости — всегда праздник для фанатов. Однако, как выяснили американские учёные, у этого события есть и мрачная сторона: в дни громких музыкальных премьер на дорогах гибнет значительно больше людей.

Команда исследователей из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) опубликовала в журнале JAMA Network Open работу, посвящённую влиянию стриминговых сервисов на безопасность дорожного движения. Проанализировав статистику ДТП в США, ученые пришли к неутешительному выводу: в день выхода крупного альбома количество смертельных аварий возрастает в среднем на 15,1% по сравнению с похожими днями до и после релиза.

Для своего исследования ученые выбрали 10 самых громких музыкальных релизов в период с 2017 по 2022 год. Главным критерием отбора стало рекордное количество прослушиваний на Spotify за первые сутки. В этот список попали такие суперхиты, как: Midnights Тейлор Свифт (октябрь 2022 года); Scorpion Дрейка (июнь 2018 года); Harry’s House Гарри Стайлза (май 2022 года).

По оценкам авторов работы, только релизы этих десяти альбомов стали косвенной причиной примерно 182 дополнительных смертей на дорогах США.

Ведущий автор исследования, доктор Вишал Патель, отмечает, что проблема кроется не столько в самом прослушивании музыки, сколько в процессе её поиска. Водители крайне редко признаются, что отвлеклись на телефон за секунды до аварии, однако статистика говорит сама за себя.

«Доступ к новой музыке — это задача активного поиска, а не нажатие одной кнопки. Вы разблокируете телефон, открываете приложение, находите свежий релиз, читаете треклист, выбираете нужную песню. Это несколько секунд, во время которых вы смотрите в экран, а не на дорогу», — объясняет доктор Патель.

Кроме того, свою роль играет и когнитивная нагрузка. Новая, ещё не знакомая слушателю музыка требует от мозга большего внимания для обработки. Предыдущие исследования уже доказывали, что прослушивание новых, особенно высокоэнергетичных треков, объективно ухудшает реакцию водителя и концентрацию на дорожной обстановке.

Авторы исследования подчеркивают: стриминг музыки через смартфон стал неотъемлемой частью повседневной жизни, но именно такие, казалось бы, безобидные действия за рулём вносят значительный вклад в статистику фатальных ДТП. Учёные настоятельно призывают водителей завершать все манипуляции с плейлистами до того, как автомобиль тронется с места.

Ранее Life.ru писал, что музыка за рулём может влиять на концентрацию водителя не меньше, чем другие отвлекающие факторы. Учёные выяснили, что слишком спокойные или эмоционально насыщенные композиции способны снижать скорость реакции, заставлять человека «уходить» в собственные мысли и хуже замечать опасность на дороге. Особенно осторожными стоит быть с треками, которые вызывают сильное расслабление или погружают в состояние задумчивости: за рулём такой эффект может стать рискованным.