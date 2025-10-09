Валдайский форум
9 октября, 00:24

Джин Симмонс из группы Kiss потерял сознание за рулём и попал в аварию

Джин Симмонс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tony Norkus

Легендарный бас-гитарист Kiss Джин Симмонс едва не погиб за рулём своего автомобиля в Малибу в штате Калифорния. Музыкант потерял сознание во время движения и врезался в припаркованную машину. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, 76-летнему Симмонсу оказали медицинскую помощь, и после обследования врачи разрешили ему вернуться домой для восстановления. Сам артист заявил журналистам, что чувствует себя хорошо и поблагодарил фанатов за поддержку.

Группа Kiss, в которой Симмонс играет с 1973 года, считается одной из самых влиятельных в истории рока. За десятилетия на сцене музыканты продали свыше 100 миллионов альбомов и вошли в Зал славы рок-н-ролла.

