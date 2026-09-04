Красный не спасёт: Профессор объяснил, почему яркая одежда не поможет от осенней хандры

Совет «наденьте красное, чтобы взбодриться» слышал, кажется, каждый. Но психология моды давно ушла от одной цветовой формулы к более сложной картине, где играют роль сразу несколько факторов. Об этом Life.ru рассказал заведующий и профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Ерёмкин.

По словам эксперта, одежда работает на настроение сразу по двум каналам, и оба важны в равной мере. Один канал физический — то, что кожа реально чувствует от ткани. Второй символический — то, что вещь значит для человека и с чем у него ассоциируется. Эксперименты показывают, что оба канала включаются одновременно и вместе влияют на настроение, мышление и поведение. Разговор только про цвет сужает тему до одного канала, и как раз не самого сильного.

Цвет связан с эмоциями, но связь не такая прямая, как в статьях про «дофаминовый гардероб». Один и тот же оттенок в разных исследованиях получает противоположные оценки: красный одинаково часто читается и как азарт, и как раздражение, и как гнев. Устойчивее работает не конкретный цвет, а его светлота и насыщенность. Светлые и яркие тона в большинстве работ читаются как более позитивные, тёмные и приглушённые — как более тревожные, и неважно, зелёный это, синий или фиолетовый. При этом одна и та же вещь может читаться по-разному в зависимости от того, где и в какой ситуации её носят.

«Больше всего вопросов вызывает статус серого цвета. В массовом сознании он давно считается нейтральным фоном, безопасным выбором на любой день. Наука с этим не согласна», — отмечает специалист.

Серый не нейтрален. Почти во всех работах, где его сравнивали с другими оттенками, он устойчиво попадает в один ряд с чёрным по негативной окраске: скука, разочарование, усталость. Тотальный серый или чёрный образ скорее усилит тяжёлое состояние, чем даст паузу. Цвет вообще не самый сильный игрок в этой истории. Куда заметнее на состояние человека влияет то, из чего сделана вещь и как она физически ощущается на теле.

Кожа — огромный орган осязания, в ней работают рецепторы, которые реагируют на давление, вибрацию, трение. Сигнал от них идёт в мозг и обрабатывается в тех же зонах, что участвуют в эмоциональных реакциях. У ткани есть свойство, которое почти всегда упускают из виду, — диаметр волокна. Тонкие волокна, как в кашемире, гнутся легче и создают меньше трения о кожу, поэтому воспринимаются как мягкие. Толстые и жёсткие волокна дают больше трения, и мозг эту разницу считывает почти мгновенно, ещё до того, как человек успевает решить, нравится ему вещь или нет.

У этого же тактильного канала есть обратная сторона, которую редко замечают: неудобная вещь портит настроение так же незаметно, как удобная его поддерживает. Тесная резинка, врезающийся шов или слишком плотная посадка создают низкоуровневый стрессовый сигнал. Сам по себе он не ощущается как боль, но накапливается за день. Человек к вечеру снимает такую одежду и чувствует облегчение, хотя весь день не мог объяснить, откуда взялось напряжение.

К физическому и символическому каналу дизайнер добавляет третий фактор, который работает на стыке обоих, — привычность конкретной вещи. Одежда, в которой человек чувствовал себя спокойно раньше, со временем становится своего рода якорем. Мозг не тратит ресурс на то, чтобы заново оценивать эту вещь как безопасную или опасную, и это снижает нагрузку на психику. Отсюда тяга к одним и тем же свитерам или футболкам в тяжёлые периоды — это не лень и не отсутствие вкуса, а рабочая стратегия саморегуляции.

Из всех трёх есть короткий практический принцип для тех, кто хочет собрать по-настоящему спокойный гардероб, а не просто модный. Я бы не советовал ориентироваться на список правильных цветов. Разумнее обращать внимание на три вещи: насколько ткань мягкая и не давит ли она, была ли эта вещь уже проверена как комфортная, и только в последнюю очередь — какого она оттенка, желательно светлого и не слишком тусклого. Тогда одежда начинает работать на состояние, а не просто выглядит красиво. Денис Ерёмкин Заведующий и профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников

Персонализированные подборки в соцсетях и маркетплейсах обещают каждому уникальный гардероб, но результат часто обратный: улицы городов заполняют люди в очень похожей одежде, будто в массовке одного фильма. Life.ru узнал, почему персональные рекомендации унифицируют одежду.