Богатство без Gucci и Prada: Профессор раскрыл, что теперь выдаёт состоятельного человека

Яркий логотип на сумке или футболке больше не гарантирует впечатления обеспеченного человека – правила демонстрации статуса меняются прямо на глазах. Сегодня состоятельность всё чаще считывается по вещам, которые на первый взгляд выглядят максимально неприметно, рассказал Life.ru профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Денис Ерёмкин.

По словам специалиста, мода на базовые вещи, винтаж и внешнюю небрежность вовсе не означает, что люди окончательно устали от роскоши. Сам принцип демонстрации статуса сохранился, но теперь его нужно уметь распознавать по другим признакам.

Раньше статус показывали логотипом на сумке. Теперь его показывают тем, что человек умеет отличить качественный крой от масс-маркета, знает, где искать редкую винтажную вещь, и способен обходиться без лишнего Денис Ерёмкин Профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института

По словам профессора, особенно хорошо смена правил заметна на вторичном рынке одежды, который в последние годы растёт значительно быстрее обычного ритейла. Винтажный рынок устроен сложнее обычной барахолки: внутри него существует целая иерархия. Футболка бренда эпохи 1990-х стоит одних денег, дизайнерская вещь с подтверждённым происхождением — совсем других, а самые старые и хорошо сохранившиеся предметы середины прошлого века могут стоить дороже всего. Их покупают коллекционеры и даже музеи.

Отдельно покупатели готовы платить за аутентификацию редких вещей. Подлинность и происхождение предмета становятся новой формой статуса вместо заметного логотипа.

Похожая логика работает и с образом жизни, в котором вещей становится меньше. В книгах о расхламлении гардероба это часто подаётся как путь к внутренней свободе: человек избавляется от лишнего и перестаёт зависеть от чужого мнения. Однако и у такой «свободы» существуют вполне определённые эстетические правила: нейтральные цвета, пустые поверхности и одинаковые коробки для хранения.

«Пустой шкаф читается как признак самоконтроля и благополучия почти так же, как раньше читался переполненный шкаф с вещами известного бренда», — отметил Ерёмкин.

Есть у этой смены правил и вполне прикладная причина, которая связана с эстетикой лишь косвенно.

Одно британское исследование потребительского поведения молодёжи показало, что более половины представителей поколения Z за последние два года не откладывали деньги. За этим могут стоять финансовые ограничения и ощущение, что долгосрочные цели, например покупка жилья, становятся всё менее достижимыми. Если накопления перестают выглядеть реалистичной стратегией, часть людей предпочитает тратить деньги сейчас, а часть, напротив, демонстративно отказывается от лишних расходов и рассказывает об этом в социальных сетях.

Показательно, что даже экономия перестала быть исключительно частным делом. Люди публикуют списки покупок, от которых отказались на год вперёд, и обсуждают их так же подробно, как раньше рассказывали о новых приобретениях. Отказ от кофе навынос или такси становится темой отдельных роликов в социальных сетях. Это тоже публичное высказывание, только уже в других терминах.

Разница между настоящей сдержанностью и её имитацией видна в деталях, которые не выставляют напоказ: качестве шва, посадке по фигуре и состоянии ткани после десятой стирки.

«Три футболки с логотипом стоят примерно как одна футболка из плотного хлопка хорошей выделки без единого логотипа, и вторая вещь обычно служит дольше», — подчеркнул профессор.

Простой гардероб на деле требует больше вкуса и больших вложений в расчёте на одну вещь. За внешней небрежностью может стоять вполне осознанный выбор.

Ранее Life.ru вместе с Денисом Ерёмкиным разбирался, как одежда вообще превратилась в показатель принадлежности к определённой группе. История школьной формы показывает, что один и тот же костюм мог сначала быть способом сэкономить на одежде для детей, затем — инструментом визуального уравнивания, а позже стать символом статуса и принадлежности к конкретному учебному заведению. Сегодня требования к школьной одежде в России снова меняются, но сама способность костюма рассказывать окружающим о человеке никуда не исчезла.