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25 августа, 13:12

Одежда с характером: Почему зумеры всё чаще закупаются в секонд-хендах

Стилист Некипелая: Зумеров в секонд-хендах привлекают цены и ретро-вещи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зумеры идут в секонд-хенды не только ради экономии: их привлекают ретро-вещи, необычные фасоны и возможность собрать гардероб, не похожий на чужой, рассказала стилист-имиджмейкер Алина Некипелая. По её словам, молодёжь охотно смешивает разные стили и ищет яркую одежду с характером.

Классика для бумеров, свобода для зумеров: Какие стили характерны для разных поколений
Классика для бумеров, свобода для зумеров: Какие стили характерны для разных поколений

В таких магазинах также можно найти вещи брендов, которые уже не представлены в России, а цены зачастую ниже, чем в обычной рознице. На фоне подорожания одежды это становится ещё одним аргументом в пользу секонд-хендов, объяснила собеседница «Абзаца».

Особенно интересны молодым покупателям экзотичные вещи и спортивная одежда с необычным кроем или сложной стилистикой. Даже привычные предметы гардероба зумеры чаще выбирают с какой-то отличительной деталью, отметила специалист.

Зумеры освоили эстетику «бережливого шика» и экономят на одежде
Зумеры освоили эстетику «бережливого шика» и экономят на одежде

Кстати, 42% россиян хотя бы раз покупали вещи в секонд-хендах, винтажных магазинах или на барахолках. Среди популярных находок — одежда, аксессуары, предметы интерьера и другие вещи с историей.

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Борис Эльфанд
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