Одежда с характером: Почему зумеры всё чаще закупаются в секонд-хендах

Зумеры идут в секонд-хенды не только ради экономии: их привлекают ретро-вещи, необычные фасоны и возможность собрать гардероб, не похожий на чужой, рассказала стилист-имиджмейкер Алина Некипелая. По её словам, молодёжь охотно смешивает разные стили и ищет яркую одежду с характером.

В таких магазинах также можно найти вещи брендов, которые уже не представлены в России, а цены зачастую ниже, чем в обычной рознице. На фоне подорожания одежды это становится ещё одним аргументом в пользу секонд-хендов, объяснила собеседница «Абзаца».

Особенно интересны молодым покупателям экзотичные вещи и спортивная одежда с необычным кроем или сложной стилистикой. Даже привычные предметы гардероба зумеры чаще выбирают с какой-то отличительной деталью, отметила специалист.

Кстати, 42% россиян хотя бы раз покупали вещи в секонд-хендах, винтажных магазинах или на барахолках. Среди популярных находок — одежда, аксессуары, предметы интерьера и другие вещи с историей.