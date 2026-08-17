Назад в прошлое за покупками: Какие винтажные вещи любят покупать россияне

Винтаж перестал быть увлечением узкого круга коллекционеров, а 42% россиян хотя бы раз покупали вещи с историей в секонд-хендах, винтажных магазинах или на барахолках. К Международному дню секонд-хенда аналитики выяснили, что именно из прошлого сегодня особенно привлекает пользователей. Результаты исследования Дзена оказались в распоряжении Life.ru.

По интересу к контенту лидируют плёночные фотоаппараты — 27%, следом идут винил (23%), советские фарфор и стекло (21%), книги и журналы (16%) и часы (13%). В опросе о любимых категориях камеры также заняли первое место — 21%, пластинки получили 18%, а фарфор и стекло — 16%.

Среди реальных покупок чаще выбирают посуду и декор (28%), одежду и аксессуары (26%), книги (18%), мебель (10%), винил (8%), старую технику (6%) и украшения (4%). Ещё 27% респондентов приобретали такие вещи несколько раз, а 31% — никогда.

Главный мотив — возможность найти необычный предмет (31%). Далее идут цена (24%), интерес к истории вещи (19%), качество (15%) и желание подчеркнуть индивидуальность (11%).

Вернуть в повседневность россияне прежде всего хотели бы добротную старую мебель — 19%. В списке также фарфор и стекло (17%), бумажные книги (15%), винил (13%), плёночные камеры (11%), механические часы (9%), ёлочные игрушки ручной работы (7%), фотоальбомы (5%), кассеты и старая аудиотехника (4%).

Больше всего читателей цепляют истории неожиданных находок — 28%. Далее идут оценка старых вещей (22%), реставрация (19%), поиск редкостей (17%) и интеграция винтажа в современный интерьер (14%).

Ранее Life.ru рассказывал о московском дизайнере, которая превратила любовь к эстетике 60–80-х в образ жизни: она носит винтаж, коллекционирует старую технику и практически отказалась от современных бытовых устройств.