Худеть планируете? Дизайнеры свадебных платьев бьют тревогу из-за «Оземпика»

Популярные препараты для снижения веса начали менять свадебную индустрию: невесты худеют настолько быстро, что заказанные заранее платья оказываются им велики. Об этом пишет The Guardian.

В свадебных салонах всё чаще спрашивают клиенток, планируют ли они серьёзно менять вес до торжества. Причиной стали препараты на основе семаглутида, включая «Оземпик», которые многие используют для похудения перед свадьбой.

По данным исследования сервиса для подготовки свадеб Zola, около 10% пар, планирующих свадьбу в 2026 году, используют препараты класса GLP-1, а 42% участников опроса заявили, что чувствуют давление из-за необходимости соответствовать определённому образу на торжестве.

Для дизайнеров это стало новой проблемой. Свадебные наряды часто заказывают за несколько месяцев до церемонии, а резкое изменение фигуры требует сложной переделки или полного заказа нового платья.

Некоторые салоны уже предлагают более гибкие модели с корсетами и регулируемыми элементами. Другие просят клиенток подписывать документы, если они покупают платье с расчётом на дальнейшее похудение.

При этом специалисты отмечают, что новый тренд отражает не только изменение рынка, но и растущее давление на будущих молодожёнов из-за внешности перед важным событием.

Интерес к препаратам для снижения веса продолжает расти: изначально созданные для лечения диабета средства стали популярны среди людей, которые хотят быстро изменить внешность. Ранее Life.ru разбирался, как «Оземпик» стал мировым трендом похудения и почему вокруг препарата возник такой ажиотаж.