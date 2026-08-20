От помощи сиротам до символа элиты: Как появилась школьная форма

Школьную форму сегодня часто воспринимают как символ дисциплины и порядка, однако её история начиналась с гораздо более практичной задачи. Заведующий и профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Денис Ерёмкин в беседе с Life.ru рассказал, как одинаковая одежда прошла путь от помощи воспитанникам приюта до символа статуса.

По словам специалиста, одна из первых историй появления школьной формы связана с Лондоном XVI века.

«В 1552 году в Лондоне открылась школа при Госпитале Христа — заведение для бедных детей и сирот. Одежду для воспитанников сшили из одного куска сукна, доставшегося приюту в дар от купца. Денис Ерёмкин Заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, профессор

Ткань была тёмной, немаркой и недорогой, поэтому подходила для одежды воспитанников. Так, по версии специалиста, у детей появились бриджи чуть ниже колен, жилеты, тёмно-синие пиджаки с длинными фалдами и кожаные пояса. Это был скорее практический способ одеть большое количество детей, чем попытка создать инструмент дисциплины.

«Это был первый в истории комплект школьной формы, рождённый экономией, а не педагогикой», – подчеркнул Ерёмкин.

Позднее назначение одинаковой одежды изменилось. В XVIII веке в Великобритании школьную форму начали использовать в том числе для того, чтобы визуально уменьшить различия между детьми из семей с разным достатком. Однако частные учебные заведения постепенно придали форме другое значение — она стала подчёркивать принадлежность учеников к конкретной школе и их социальный статус.

В России школьная форма также получила выраженный сословный и государственный характер. В 1834 году Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах», которым были установлены, в частности, мундиры для учащихся подведомственных Министерству народного просвещения учебных заведений. Форма напоминала военную одежду и одновременно обозначала принадлежность ученика к определённому учебному заведению и системе образования.

Таким образом, одна и та же одежда в разные периоды решала совершенно разные задачи: сначала помогала одеть воспитанников благотворительного учреждения, затем могла использоваться как инструмент визуального уравнивания, а в частных школах стала способом подчеркнуть принадлежность к конкретному учебному заведению и его статус.

В современной России единой обязательной формы для всех школ нет. Образовательные организации вправе устанавливать требования к общему виду, цвету, фасону и другим характеристикам одежды учащихся с учётом мнения совета обучающихся и родителей. Для государственных и муниципальных школ требования также должны соответствовать типовым требованиям, утверждённым уполномоченными органами субъектов РФ.

С 3 сентября 2025 года действует ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования». При этом стандарт не вводит единый внешний вид школьной формы для всех российских школ: он устанавливает общие технические требования, а образовательные организации могут дополнять их собственными требованиями к цвету и фасону.

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