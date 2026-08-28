Массовка одного фильма: Профессор объяснил, почему персональные рекомендации унифицируют одежду

Персонализированные подборки в соцсетях и маркетплейсах обещают каждому уникальный гардероб, но результат часто обратный: улицы городов заполняют люди в очень похожей одежде, будто в массовке одного фильма. Заведующий и профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Ерёмкин объяснил Life.ru, каким образом подборки, придуманные специально под каждого человека, на практике делают вкусы всё более похожими.

По словам эксперта, рекомендательная система в соцсети или на маркетплейсе подбирает вещь по тому, что уже хорошо сработало на похожих на вас людях. Чем чаще вещь покупают и лайкают, тем выше её показывают дальше, и в следующий раз её видит ещё больше людей. Так формируется петля с положительной обратной связью: популярное становится ещё популярнее, а редкое и нетипичное реже попадается на глаза. Внешне это похоже на заботу о вкусе конкретного человека. По факту все пользователи медленно стягиваются к одному и тому же небольшому набору вещей.

Нагляднее всего этот механизм заметен в формате прямых эфиров с продажами, которые за последние годы стали одним из главных каналов продвижения одежды в соцсетях. Там решение о том, кому и как часто показывать трансляцию, принимается почти мгновенно, и от этого решения напрямую зависит, какая вещь через несколько часов станет заметна миллионам человек.

У продаж в прямом эфире есть своя внутренняя гонка. В первые полчаса трансляции платформа смотрит, сколько людей задержалось, сколько написали в чат, сколько купили, и по этим цифрам решает, кому показывать эфир дальше. Хорошая реакция резко увеличивает охват, и вещь, которую продают, за один вечер долетает до миллионов человек. Слабая реакция обрывает эфир почти сразу, и даже интересная модель остаётся никому не известной. На витрину массового вкуса в итоге попадают модели, которые быстрее всего разогнались в первые тридцать минут. Денис Ерёмкин Заведующий и профессор кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников

Та же логика действует и на уровне производства новых моделей, ещё до того, как вещь вообще попадает в продажу. Речь уже не про продвижение готовой вещи, а про то, как эта вещь вообще была придумана. Многие бренды теперь используют генеративные алгоритмы, чтобы быстрее придумывать новые модели. Такие алгоритмы обучены на данных о том, что уже хорошо продавалось раньше. Они статистически предсказывают следующий хит, опираясь на прошлые хиты, поэтому по своей природе тяготеют к среднему и уже проверенному.

По словам Ерёмкина, в результате разные бренды с разными названиями всё чаще предлагают похожие силуэты и похожие цветовые решения, потому что учатся на одном и том же массиве данных о том, что нравится большинству. Со стороны совпадение коллекций разных марок выглядит случайным. Однако дело в архитектуре самой системы.

Человеку кажется, что он листает бесконечную ленту вариантов и выбирает то, что ему лично откликается. На деле выбор идёт из уже сильно суженной выборки: система заранее убирает из поля зрения всё, что статистически не подходит под профиль похожих на него пользователей. Ощущение свободы выбора остаётся, а количество реально доступных вариантов сокращается. Отсюда и эффект, когда в вагоне метро сложно отличить одного пассажира от другого. Дело в том, что всем показывают один и тот же узкий срез вещей. У этого эффекта есть рабочее противоядие, хотя и не самое удобное для тех, кто привык к быстрому шопингу по рекомендациям.

«Единственный рабочий способ — сознательно выходить за пределы того, что подбирает алгоритм: смотреть локальные бренды, винтажные вещи, работы независимых дизайнеров, которые не участвуют в этой гонке за охватами. Это требует времени и уже не работает по клику, зато возвращает тот самый элемент неожиданности и личного вкуса, который рекомендательные системы стараются убрать в первую очередь», — заключил собеседник Life.ru.

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