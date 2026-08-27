Грибок, чесотка, зуд: Врач раскрыл, какие опасные инфекции передаются через ношеную одежду

Вещи из секонд-хендов, возвраты с маркетплейсов или просто примерка в магазине — часть жизни. Но вместе с понравившимся платьем можно получить не только новый образ, но и грибок или чесотку. Врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какие инфекции реально передаются через одежду, а какие — нет.

Главная угроза — грибковые инфекции. Через загрязнённые вещи могут передаваться дерматофиты — грибки, вызывающие стригущий лишай и поражения кожи и ногтей. Причём болезнь может долго протекать бессимптомно, а затем проявиться зудом, шелушением и красноватыми пятнами. Особенно уязвимы те вещи, которые плотно прилегают к телу: нижнее бельё, купальники, спортивная одежда и брюки.

Чесотка передаётся реже, но тоже через одежду и постельное бельё. Хотя при обычной примерке в магазине риск невелик, но если после покупки появился ночной зуд — особенно между пальцами, на запястьях, локтях или подмышках — лучше сразу показаться врачу, а не заниматься самолечением.

Вши — ещё один неприятный сюрприз. Платяные вши действительно могут передаваться через вещи, в отличие от головных, которым нужен контакт волос. Поэтому куртка или платье с чужого плеча — вполне реальный путь заражения.

Что касается серьёзных инфекций — ВИЧ, гепатита и других вирусов, — через одежду они не передаются. Для них нужны другие пути: кровь или половой контакт. Так что паниковать не стоит.

Главный совет врача прост и универсален: любую купленную вещь, особенно бывшую в употреблении, необходимо постирать перед первой ноской. Причём именно постирать, а не просто обработать спиртом или химией. Это касается и покупок с маркетплейсов — даже если упаковка не распечатана, вы не знаете, кто и сколько раз её мерил. Сухая чистка, конечно, тоже вариант, но не всегда доступна.

И если после примерки появился зуд, не спешите ставить себе диагноз. Часто это просто реакция на ткань, косметику или даже трение. У большинства инфекций есть инкубационный период, и они проявляются не сразу. Поэтому лучше не паниковать, но и не игнорировать тревожные сигналы организма.

А ранее Life.ru сообщал, что синтетическая одежда в жару создаёт среду для грибков и раздражения. По словам медика, такие ткани хуже пропускают воздух и удерживают влагу, создавая тёплую среду для размножения условно-патогенных микроорганизмов и грибков рода Candida.