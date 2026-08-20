«Влага, трение и перегрев»: Гинеколог раскрыла, как одежда влияет на женское здоровье летом

Синтетическое бельё и тесная одежда сами по себе не вызывают заболевания, но материал, плотность и воздухопроницаемость ткани могут влиять на состояние кожи и слизистых. Врач акушер-гинеколог Рафиса Кунафина пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в жаркую погоду усиливается потоотделение и трение, а влажная среда нарушает естественную защиту организма, особенно при длительном ношении облегающих вещей.

Одной из самых распространённых ошибок специалист назвала ежедневный выбор синтетического белья в жару. Современные синтетические ткани хуже пропускают воздух и удерживают влагу, создавая тёплую среду для размножения условно-патогенных микроорганизмов и грибков рода Candida. Это повышает риск раздражения, зуда и эпизодов вульвовагинита у предрасположенных женщин. Хлопковое бельё, напротив, обладает высокой гигроскопичностью, лучше впитывает влагу и обеспечивает вентиляцию.

Опасность представляют и слишком тесные вещи — узкие джинсы, облегающие брюки и корректирующее бельё. Они усиливают трение, мешают испарению влаги и создают дискомфорт. Однако Кунафина подчеркнула, что узкие джинсы не являются прямой причиной серьёзных гинекологических заболеваний: проблема возникает из-за сочетания жары, влажности, давления на кожу и индивидуальной предрасположенности.

Отдельное внимание стоит уделять перегреву в области таза. Высокая температура вместе с влажностью нарушает баланс микрофлоры и снижает защитные функции. Особенно осторожными нужно быть женщинам с анамнезом кандидоза или бактериального вагиноза. Воспалительные заболевания развиваются не из-за перегрева как такового, а вследствие комплекса факторов, включая иммунитет, гормональный фон и состав микробиоты.

А ранее Life.ru писал, что легинсы создают в интимной зоне среду для грибков и бактерий. По словам специалиста, в магазинах и аптеках можно найти десятки средств «для интимной гигиены», рекламные ролики обещают идеальную свежесть, а советы из интернета иногда звучат убедительнее, чем рекомендации врача. Но в деликатной зоне особенно важно не поддаваться на обещания абсолютной чистоты.