Педиатр объяснила, как избежать простуды в начале школьного года и подготовить организм ребёнка

Сентябрьский всплеск детских заболеваний обычно связан не с тем, что после каникул у ребёнка внезапно «ослабевает иммунитет». Главная причина — возвращение в большие организованные коллективы, рассказала Life.ru старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова.

Дети снова проводят много времени в одном помещении, тесно общаются, пользуются общими предметами и сталкиваются с вирусами, которые не циркулировали среди них летом. Исследования показывают, что начало школьных занятий действительно связано с ростом числа респираторных инфекций. Екатерина Морозова Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

По словам эксперта, дополнительную нагрузку создают резкая смена режима, ранний подъём, недосып, эмоциональное напряжение и снижение времени на прогулки. В конце лета ребёнок мог поздно ложиться, а уже 1 сентября ему приходится быстро перестраиваться. Если к этому добавить нерегулярное питание и высокую учебную нагрузку, организм хуже справляется с обычными инфекционными контактами.

Подготовку к школе лучше начинать не в последний день августа. За одну-две недели желательно постепенно сдвигать время отхода ко сну и подъёма, чтобы ребёнок не переживал резкий переход. Кроме того, важны полноценное питание, достаточное питьё, ежедневная физическая активность и прогулки. Поливитамины здоровому ребёнку «для профилактики всех болезней» обычно не нужны: их назначают при подтверждённом дефиците или по медицинским показаниям.

Согласно Морозовой, вакцинация остаётся одной из наиболее обоснованных мер защиты от инфекций, для которых существуют прививки, прежде всего гриппа. Перед началом учебного года стоит проверить прививочный статус ребёнка и обсудить с педиатром, какие вакцинации рекомендованы по возрасту и состоянию здоровья. При этом прививка от гриппа не защищает от всех ОРВИ, поэтому остальные меры также сохраняют значение.

«В школе реально работают простые правила: мыть руки после туалета, перед едой и после возвращения с улицы, не трогать лицо грязными руками, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, не пользоваться чужими бутылками и столовыми приборами. Ребёнок с температурой и выраженными симптомами не должен посещать занятия. Важна и вентиляция: регулярное проветривание снижает концентрацию инфекционных частиц в воздухе», — подчёркивает педиатр.

Летний отдых действительно может дать организму полезный ресурс, но не «иммунитет на всю осень». Прогулки, движение, нормальный сон, снижение стресса и разнообразное питание помогают восстановить общее состояние. Солнечный свет участвует в выработке витамина D, однако одного загара недостаточно, чтобы гарантировать нормальный уровень этого вещества. Принимать витамин D лучше после консультации и, при необходимости, лабораторной проверки.

По мнению врача, море, солнце и свежий воздух полезны не потому, что создают защиту на несколько месяцев, а потому, что помогают ребёнку высыпаться, больше двигаться и восстанавливаться. После возвращения в город этот эффект быстро уменьшается, если снова появляются недосып, закрытые помещения и перегрузка.

«Задача родителей к сентябрю — не «усилить иммунитет» экстремальным закаливанием или большим количеством добавок, а спокойно вернуть ребёнку режим, проверить вакцинацию, обеспечить сон и научить базовым правилам поведения в коллективе. Такой подход снижает риск заражения, хотя полностью исключить сезонные инфекции в школе невозможно», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее врач-инфекционист рассказала, что осенью школьников в первую очередь стоит защитить от гриппа и пневмококка — эти прививки заметно снижают вероятность тяжёлого течения болезни. По словам специалиста, вакцинация от гриппа должна стать основной задачей на сентябрь и октябрь. Врач также посоветовала привить от ветряной оспы тех детей, кто ею ещё не болел. В школьном и подростковом возрасте болезнь переносится тяжелее и нередко даёт бактериальные осложнения.