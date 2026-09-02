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Опубликовано 2 сентября, 12:35

Россияне ринулись скупать «простую советскую» «Звёздочку» перед сезоном простуд

Выручка от онлайн-продаж «Звёздочки» перед осенью выросла почти на 40%

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Россияне перед началом сезона простуд стали активнее тратиться на знаменитый вьетнамский бальзам «Звёздочка» и его аналоги. В августе выручка от их онлайн-продаж выросла на 38,6% по сравнению с июлем, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Одновременно подорожали и сами средства. За два месяца их средняя цена увеличилась с 481 до 524 рублей.

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Специалисты, мнение которых приводит телеграм-канал, напоминают, что ментол и камфора в составе бальзама создают ощущение прохлады и могут субъективно облегчать дыхание при насморке. Однако саму простуду «Звёздочка» не лечит и срок болезни не сокращает.

Использовать средство тоже нужно осторожно. Бальзам нельзя наносить внутрь носа, на слизистые оболочки и повреждённую кожу — это может вызвать выраженное раздражение. Проглатывать препараты с камфорой также опасно, особенно для детей.

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Ранее Life.ru уже разбирался вместе с врачом, насколько эффективны «Звёздочка», горчичники и другие популярные советские средства от простуды.

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Александра Вишнякова
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