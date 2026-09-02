Россияне ринулись скупать «простую советскую» «Звёздочку» перед сезоном простуд

Россияне перед началом сезона простуд стали активнее тратиться на знаменитый вьетнамский бальзам «Звёздочка» и его аналоги. В августе выручка от их онлайн-продаж выросла на 38,6% по сравнению с июлем, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Одновременно подорожали и сами средства. За два месяца их средняя цена увеличилась с 481 до 524 рублей.

Специалисты, мнение которых приводит телеграм-канал, напоминают, что ментол и камфора в составе бальзама создают ощущение прохлады и могут субъективно облегчать дыхание при насморке. Однако саму простуду «Звёздочка» не лечит и срок болезни не сокращает.

Использовать средство тоже нужно осторожно. Бальзам нельзя наносить внутрь носа, на слизистые оболочки и повреждённую кожу — это может вызвать выраженное раздражение. Проглатывать препараты с камфорой также опасно, особенно для детей.