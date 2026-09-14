«Тапочки на месте, орехи по чётным»: Почему «тараканы в голове» незаметны их носителю

Ссоры из-за места для тапочек, немытой чашки или чётного числа орехов — не просто бытовые придирки. Часто за ними стоят «тараканы в голове», которые один человек считает нормой, а другой — странностью. Психолог Анатолий Абашин в беседе с «Абзацем» объяснил, откуда берутся такие особенности и когда они становятся проблемой.

По его словам, в это понятие входят иррациональные убеждения, навязчивые мысли, психологические защиты и привычки. Большую их часть мы перенимаем в детстве от значимых взрослых или окружения. Главный подвох в том, что чужие странности мы замечаем именно тогда, когда у нас самих их нет.

«Для носителя «тараканов» это вообще не «тараканы». Это странности для мам, жён, мужей, детей и других значимых близких», — говорит Абашин.

Например, если девушку с детства учили ставить тапочки в конкретном месте, для неё это субъективная норма. Для партнёра, которому об этом не говорили, — уже «таракан». На таких мелочах и возникают когнитивные конфликты.

При этом отсутствие конкретных особенностей не означает, что «тараканов» нет совсем. Просто они могут быть незаметны до поры до времени. Размер проблемы зависит от того, насколько привычка мешает близким.

Если странности безобидны — скажем, человек ест только чётное число орехов — пусть остаются, считает психолог. Но когда их начинают навязывать другим, это уже вторжение в чужой мир.

«Если ты заставляешь жевать их в том же количестве кого-то ещё, тогда это навязывание», — подытожил Абашин. Именно в этот момент, по его мнению, и стоит задуматься о границах.

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