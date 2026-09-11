«Оценочная любовь»: Названы ошибки родителей, доводящие школьников до нервного срыва

Плохие оценки и экзамены не должны становиться для детей доказательством собственной несостоятельности, а родителям следует отделять школьные результаты от отношения к наследнику, уверена психолог Марианна Абравитова. По её словам, обычный стресс способен мобилизовать и помочь собраться, тогда как затяжное напряжение и истощение начинают работать против школьника.

Особенно опасна «оценочная любовь», когда ребёнок чувствует, что отношение родителей зависит от его успехов. В такой ситуации даже тройка может восприниматься болезненно, а тревога перед экзаменами усиливается.

«Важно показать ребёнку: ты не становишься плохим из-за двойки. Это тоже результат, по которому можно понять, что нужно исправить. Практически любую ошибку можно превратить в точку роста, но точно не нужно превращать её в повод для наказания», — объяснила собеседница интернет-издания Regions.ru.

Не менее важно следить за режимом. Если школьник занимается до ночи, а затем ещё несколько часов проводит с гаджетами, нервная система не успевает восстановиться. Поэтому взрослым стоит обращать внимание не только на выполненные задания, но и на отдых.

Экзамены также не стоит воспринимать как событие, определяющее всю дальнейшую жизнь. Родителям лучше дать ребёнку понять, что независимо от результата его любят и принимают. При этом взрослым важно контролировать собственную тревогу: дети быстро перенимают страх и нервозность родителей.

Ранее Life.ru рассказывал о семи родительских ошибках, которые выматывают детей в первые недели учёбы. Среди них — требование одних пятёрок, чрезмерная нагрузка с первых дней и отсутствие режима.