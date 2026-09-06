Не школа виновата: нейропсихолог назвала 7 родительских ошибок, которые выматывают детей в сентябре

Первые школьные недели редко проходят гладко: ребёнок вроде бы высыпается и делает уроки, но к обеду уже валится с ног, а вечером капризничает на пустом месте. Нейропсихолог и педагог Кира Макарова объяснила Life.ru, что дело чаще не в самой школе, а в поведении взрослых рядом. По её словам, родители повторяют одни и те же ошибки почти каждый сентябрь, и именно они, а не первые звонки и открытки, выматывают детей быстрее всего. Life.ru разобрал семь таких промахов по порядку.

Отсутствие режима дня

Отсутствие режима дня: почему ребёнок быстрее устаёт в школе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Первые недели часто проходят стихийно: сегодня гости до полуночи, завтра рано вставать в школу, и никакого устойчивого расписания в доме попросту нет. «В этом кроется большая опасность, так как ребёнок живёт в суете и хаосе, не успевая ни концентрироваться, ни отдыхать. Из-за этого мы можем иметь повышенную утомляемость», — объясняет Кира Макарова. Хаотичный график для нервной системы школьника оказывается тяжелее самих уроков и домашних заданий вместе взятых.

Слишком много кружков и секций сразу

Родители, вдохновившись новым учебным годом, в первую же неделю записывают ребёнка сразу на несколько занятий — от английского до верховой езды и других модных увлечений. Получается хаотичный марафон между школой и разными концами города. «Дети бегают из одного места в другое, расписание никак не может устаканиться. Нужно сначала остановиться, первую неделю спокойно отработать, а потом уже смотреть, куда ещё можно пойти», — советует нейропсихолог.

Постоянный цейтнот у самих родителей

Цейтнот родителей и его влияние на усталость ребёнка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Третья ошибка касается не ребёнка напрямую, а взрослых, которые сами вечно опаздывают и не умеют рассчитать собственное время. Такой хронический бег наперегонки с часами создаёт в доме атмосферу тревоги ещё до того, как открыт дневник с расписанием уроков. Ребёнок считывает эту нервозность мгновенно и заражается ею, даже если формально у него самого никакого опоздания и цейтнота нет — вымотанные взрослые вокруг выматывают и его тоже.

Слишком много уроков и заданий с первого дня

Четвёртая причина — родители сразу требуют делать всё и в полном объёме, забывая, что в любой процесс нужно входить постепенно. «Родитель здесь иногда недопонимает, что в любой процесс нужно входить потихоньку, а не хвататься сразу за все задания, требуя, чтобы ребёнок делал всё и в большом объёме с первого дня», — отмечает эксперт. Резкий скачок нагрузки после каникул организм воспринимает почти как стресс, а не как обычную учёбу.

Родительский перфекционизм

Родительский перфекционизм и его последствия для школьника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Пятая ошибка — когда взрослые требуют от школьника идеальной дисциплины и одних пятёрок с самого начала года, превращая его в образец для всей семьи и всех соседей заодно. При этом собственное состояние и режим родители контролировать перестают, хотя именно спокойствие взрослых задаёт тон всему дому. Ребёнок в такой обстановке быстро устаёт не от программы, а от постоянного ощущения, что его снова в чём-то недостаточно хорошо оценили дома.

Дом не входит в учебный ритм вместе с ребёнком

Шестая ошибка — когда в квартире продолжается летний режим: то гости, то вечерние посиделки, а взрослые заняты своими делами и не помогают выстроить новый порядок. «Первая неделя должна быть полностью посвящена тому, чтобы ребёнок, особенно первоклассник, вошёл в новую для себя учебную деятельность», — подчёркивает Макарова. Пока родители сами живут по-летнему, школьнику приходится перестраиваться в одиночку и без поддержки семьи.

Недосып и бесконтрольные гаджеты

Недосып и гаджеты: главные факторы усталости школьника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtCreationsDesignPhoto

Последняя ошибка — ребёнок не успевает перейти из летнего режима сна в учебный, а вечера по привычке проводит с телефоном без каких-либо ограничений. «Гаджет сегодня — это серьёзный невротический фактор. Ребёнок не умеет распределять своё время и пользоваться им, взрослые в этом не участвуют, но почему-то потом обвиняют его в том, что он во всём виноват сам», — говорит нейропсихолог. Именно недосып чаще всего становится последней каплей в общей усталости.

Все семь ошибок объединяет одно: ребёнка выматывает не сама школа, а хаос, который взрослые создают вокруг неё в первые недели сентября. Стоит вернуть в дом простой распорядок дня, притормозить с кружками и гаджетами и хотя бы самим не опаздывать — и утомляемость заметно снижается уже через пару недель. Возможно, чтобы не сорваться и не поссориться с близкими в этой суете, для начала стоит навести порядок именно в собственном режиме, а не в дневнике ребёнка.