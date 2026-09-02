Самойлов день 2 сентября: что можно и нельзя делать, чтобы не поссориться с близкими в начале осени
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Подарили мужу новую рубашку или собрались всей семьёй за грибами? По народным поверьям, 2 сентября лучше не спорить с близкими и не сватать невест. Life.ru выяснил, что можно и нельзя делать на Самойлов день и как погода подскажет характер всей осени.
Самойлов день 2 сентября: что можно и нельзя делать в этот день. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI
2 сентября православная церковь вспоминает ветхозаветного пророка Самуила, а в народе этот день получил имя Самойлов, или попросту Мужской праздник. Считалось, что пророк особенно покровительствовал мужчинам, поэтому именно 2 сентября жёны и дочери старались окружить их заботой, вниманием и вкусным угощением. Разбираемся, кто такой Самуил, какие традиции сложились вокруг праздника и что в этот день можно и нельзя делать, чтобы не поссориться с близкими в начале осени.
Кто такой пророк Самуил
Пророк Самуил: история праздника 2 сентября. Фото © Wikipedia
Самуил жил в одиннадцатом веке до нашей эры и стал последним из пятнадцати судей израильских — так в те времена называли самых уважаемых и авторитетных людей народа. Его имя переводится как «выпрошенный у Бога»: мать долго не могла родить ребёнка, много молилась и дала обет посвятить сына Господу. Когда мальчику исполнилось три года, она отдала его на попечение первосвященника Илия, и уже в двенадцать лет Самуил получил своё первое пророческое откровение о будущем.
Пророчество о доме Илия вскоре исполнилось: филистимляне разбили израильтян, погубили тридцать тысяч воинов и захватили Ковчег Завета, а сам Илий скончался от горя, узнав об этом печальном известии. Место главы народа занял Самуил, который вернул стране утраченные города и заставил врагов отдать святыню обратно. Позже он помазал на царство сначала Саула, а затем Давида, и умер глубоким стариком в возрасте восьмидесяти восьми лет, оставив по себе долгую и добрую память.
Традиции праздника
В деревнях к 2 сентября завершалась уборка свеклы, и по традиции этим занимались незамужние девушки, а хозяйки дома в эту работу почти не вмешивались. Из свежих корнеплодов готовили лечебные настои: считалось, что растение именно в эти дни набирает особую целебную силу. Тем временем дети и подростки отправлялись в лес за грибами, но никогда поодиночке — наши предки опасались нечистой силы и ходили большими компаниями. Собранный урожай сразу же готовили к засолке, маринованию и сушке на зиму.
Хозяйственные хлопоты не мешали и другим осенним заботам: часть овощей закладывали на хранение, а огородные грядки постепенно освобождали и готовили к холодам — подробный лунный календарь садовода на сентябрь подсказывает наиболее удобные для этого дни. Вечером вся семья собиралась за самоваром для долгих разговоров, а женщины старались во всём угодить мужьям, ведь считалось, что в этот день все мужчины находятся под особым покровительством пророка Самуила.
Почему праздник называют Мужским
Почему 2 сентября называют Мужским праздником. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin
Второе имя праздника — Мужской день. Причина лежит на поверхности: святого Самуила издавна считали покровителем мужчин, поэтому 2 сентября жёны и дочери старались окружить их особым вниманием и заботой. Женщины дарили отцам и мужьям подарки, чаще всего новую рубашку, а к столу подавали богатый обед с жареным картофелем и грибами. Именно грибная тема стала одной из главных примет дня: считалось, что удачно собранные опята сулят семье благополучие на всю осень вперёд.
Что можно делать 2 сентября
По народному календарю день считался тёплым и хозяйственным, а главная роль в нём отводилась мужчинам. Вот что стоило успеть в этот день:
- Подарить мужчине рубашку. Женщины старались порадовать отцов и мужей небольшим, но приятным подарком.
- Приготовить богатый обед. Жареный картофель с грибами и блюда из свеклы считались обязательными угощениями дня.
- Собрать морковь и свеклу. К 2 сентября уборка этих корнеплодов подходила к завершению.
- Отправиться в лес за опятами. Их традиционно собирали большой компанией и сразу жарили с картошкой.
Что нельзя делать на Самойлов день 2 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Строгих запретов на Самойлов день накопилось немало, и большинство из них касалось безопасности и отношений с близкими. Наши предки верили, что нарушенное правило способно испортить и день, и настроение на весь месяц:
- Ходить в лес в одиночку. Собирать грибы и ягоды старались только компанией.
- Оставлять детей без присмотра. Даже несколько минут в одиночестве считались рискованными.
- Стричься и делать маникюр. Такие процедуры в этот день откладывали на потом.
- Ругаться с близкими. Считалось, что ссора в этот день особенно опасна для отношений.
- Заниматься сватовством. День не подходил ни для новых знакомств, ни для серьёзных решений.
- Начинать ремонт в доме. Любые крупные хозяйственные затеи предпочитали отложить.
Народные приметы 2 сентября
Особое внимание в этот день уделяли облакам, туману и поведению птиц. По этим наблюдениям крестьяне пытались угадать, какой будет осень и когда придут первые холода:
- Высокие облака. Предвещали ясный день, а низкие — скорые дожди.
- Густой туман. Считался верным признаком приближающихся осадков.
- Много рябины на ветках. Сулило дождливую и не самую сухую осень.
- Журавли летят высоко. Народная примета связывала это с тёплой осенью.
- Грачи потянулись на юг. Предупреждали о скором похолодании.
- Много полевых мышей. Предвещало холодную и суровую зиму.
Самойлов день застал момент года, когда летние заботы окончательно уступают место осенним хлопотам: свекла убрана, грибы засолены, а хозяйство постепенно готовится к холодам. Наши предки видели в этом дне повод не только позаботиться о мужчинах в семье, но и лишний раз сдержать эмоции, ведь ссоры 2 сентября считались особенно опасными для отношений. Сегодня строгие запреты воспринимаются скорее как забавная традиция, но вот проверить народные приметы на весь сентябрь и правда любопытно.
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