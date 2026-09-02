Самойлов день 2 сентября: что можно и нельзя делать, чтобы не поссориться с близкими в начале осени

2 сентября православная церковь вспоминает ветхозаветного пророка Самуила, а в народе этот день получил имя Самойлов, или попросту Мужской праздник. Считалось, что пророк особенно покровительствовал мужчинам, поэтому именно 2 сентября жёны и дочери старались окружить их заботой, вниманием и вкусным угощением. Разбираемся, кто такой Самуил, какие традиции сложились вокруг праздника и что в этот день можно и нельзя делать, чтобы не поссориться с близкими в начале осени.

Кто такой пророк Самуил

Пророк Самуил: история праздника 2 сентября. Фото © Wikipedia

Самуил жил в одиннадцатом веке до нашей эры и стал последним из пятнадцати судей израильских — так в те времена называли самых уважаемых и авторитетных людей народа. Его имя переводится как «выпрошенный у Бога»: мать долго не могла родить ребёнка, много молилась и дала обет посвятить сына Господу. Когда мальчику исполнилось три года, она отдала его на попечение первосвященника Илия, и уже в двенадцать лет Самуил получил своё первое пророческое откровение о будущем.

Пророчество о доме Илия вскоре исполнилось: филистимляне разбили израильтян, погубили тридцать тысяч воинов и захватили Ковчег Завета, а сам Илий скончался от горя, узнав об этом печальном известии. Место главы народа занял Самуил, который вернул стране утраченные города и заставил врагов отдать святыню обратно. Позже он помазал на царство сначала Саула, а затем Давида, и умер глубоким стариком в возрасте восьмидесяти восьми лет, оставив по себе долгую и добрую память.

Традиции праздника

В деревнях к 2 сентября завершалась уборка свеклы, и по традиции этим занимались незамужние девушки, а хозяйки дома в эту работу почти не вмешивались. Из свежих корнеплодов готовили лечебные настои: считалось, что растение именно в эти дни набирает особую целебную силу. Тем временем дети и подростки отправлялись в лес за грибами, но никогда поодиночке — наши предки опасались нечистой силы и ходили большими компаниями. Собранный урожай сразу же готовили к засолке, маринованию и сушке на зиму.

Хозяйственные хлопоты не мешали и другим осенним заботам: часть овощей закладывали на хранение, а огородные грядки постепенно освобождали и готовили к холодам — подробный лунный календарь садовода на сентябрь подсказывает наиболее удобные для этого дни. Вечером вся семья собиралась за самоваром для долгих разговоров, а женщины старались во всём угодить мужьям, ведь считалось, что в этот день все мужчины находятся под особым покровительством пророка Самуила.

Почему праздник называют Мужским

Почему 2 сентября называют Мужским праздником. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Второе имя праздника — Мужской день. Причина лежит на поверхности: святого Самуила издавна считали покровителем мужчин, поэтому 2 сентября жёны и дочери старались окружить их особым вниманием и заботой. Женщины дарили отцам и мужьям подарки, чаще всего новую рубашку, а к столу подавали богатый обед с жареным картофелем и грибами. Именно грибная тема стала одной из главных примет дня: считалось, что удачно собранные опята сулят семье благополучие на всю осень вперёд.

Что можно делать 2 сентября

По народному календарю день считался тёплым и хозяйственным, а главная роль в нём отводилась мужчинам. Вот что стоило успеть в этот день: Подарить мужчине рубашку. Женщины старались порадовать отцов и мужей небольшим, но приятным подарком.

Женщины старались порадовать отцов и мужей небольшим, но приятным подарком. Приготовить богатый обед. Жареный картофель с грибами и блюда из свеклы считались обязательными угощениями дня.

Жареный картофель с грибами и блюда из свеклы считались обязательными угощениями дня. Собрать морковь и свеклу. К 2 сентября уборка этих корнеплодов подходила к завершению.

К 2 сентября уборка этих корнеплодов подходила к завершению. Отправиться в лес за опятами. Их традиционно собирали большой компанией и сразу жарили с картошкой.

Что нельзя делать на Самойлов день 2 сентября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Строгих запретов на Самойлов день накопилось немало, и большинство из них касалось безопасности и отношений с близкими. Наши предки верили, что нарушенное правило способно испортить и день, и настроение на весь месяц: Ходить в лес в одиночку. Собирать грибы и ягоды старались только компанией.

Собирать грибы и ягоды старались только компанией. Оставлять детей без присмотра. Даже несколько минут в одиночестве считались рискованными.

Даже несколько минут в одиночестве считались рискованными. Стричься и делать маникюр. Такие процедуры в этот день откладывали на потом.

Такие процедуры в этот день откладывали на потом. Ругаться с близкими. Считалось, что ссора в этот день особенно опасна для отношений.

Считалось, что ссора в этот день особенно опасна для отношений. Заниматься сватовством. День не подходил ни для новых знакомств, ни для серьёзных решений.

День не подходил ни для новых знакомств, ни для серьёзных решений. Начинать ремонт в доме. Любые крупные хозяйственные затеи предпочитали отложить.

Народные приметы 2 сентября

Особое внимание в этот день уделяли облакам, туману и поведению птиц. По этим наблюдениям крестьяне пытались угадать, какой будет осень и когда придут первые холода: Высокие облака. Предвещали ясный день, а низкие — скорые дожди.

Предвещали ясный день, а низкие — скорые дожди. Густой туман. Считался верным признаком приближающихся осадков.

Считался верным признаком приближающихся осадков. Много рябины на ветках. Сулило дождливую и не самую сухую осень.

Сулило дождливую и не самую сухую осень. Журавли летят высоко. Народная примета связывала это с тёплой осенью.

Народная примета связывала это с тёплой осенью. Грачи потянулись на юг. Предупреждали о скором похолодании.

Предупреждали о скором похолодании. Много полевых мышей. Предвещало холодную и суровую зиму.

Самойлов день застал момент года, когда летние заботы окончательно уступают место осенним хлопотам: свекла убрана, грибы засолены, а хозяйство постепенно готовится к холодам. Наши предки видели в этом дне повод не только позаботиться о мужчинах в семье, но и лишний раз сдержать эмоции, ведь ссоры 2 сентября считались особенно опасными для отношений. Сегодня строгие запреты воспринимаются скорее как забавная традиция, но вот проверить народные приметы на весь сентябрь и правда любопытно.