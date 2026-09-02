Дома — буря, в школе — паинька: Почему ребёнок устраивает истерики после уроков

Дети нередко возвращаются из школы спокойными, но уже дома начинают плакать, спорить, грубить или требовать, чтобы их оставили в покое. Причины такого поведения и способы помочь ребёнку объяснила психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, одна из главных причин вечерних истерик — эмоциональное напряжение, которое ребёнок копит в течение дня. В школе ему приходится постоянно контролировать себя: соблюдать правила, слушать учителя, выполнять задания, общаться с одноклассниками и реагировать на замечания.

Дома, в привычной обстановке, ребёнок расслабляется и перестаёт сдерживать эмоции. Особенно ярко это проявляется при усталости или нехватке сна.

«В школе ребёнку приходится постоянно себя контролировать, слушать учителя, выполнять задания, соблюдать правила, ждать своей очереди, общаться с другими детьми, реагировать на замечания», — рассказала Матвеева.

Психолог отметила, что реакция родителей в такой момент имеет большое значение. Наказание сразу после прихода домой может только усилить напряжение. Сначала ребёнку стоит дать возможность восстановиться: предложить еду, воду, тишину, отдых или просто побыть рядом без лишних вопросов.

При этом усталость не является оправданием для оскорблений или агрессивного поведения. Границы в семье должны сохраняться, но обсуждать правила лучше после того, как ребёнок успокоится.

«Обсуждать правила лучше тогда, когда ребёнок уже успокоился и у него снова появился ресурс воспринимать слова взрослого», — подчеркнула специалист.

Если после отдыха и сна ребёнок снова приходит в нормальное состояние, вероятнее всего, причина связана с нагрузкой. Однако регулярные истерики, постоянная усталость, проблемы со сном и изменения поведения могут говорить о более серьёзных трудностях.

В таких случаях, по словам психолога, стоит обратить внимание на режим ребёнка, уровень нагрузки и при необходимости обратиться за помощью к специалисту.

Ранее Life.ru рассказывал, как помочь ребёнку, у которого в школе стали возникать проблемы со сверстниками. По словам психолога, школьник может замкнуться в себе, но у вас всё же должны быть «в рукаве» несколько способов выйти на контакт.