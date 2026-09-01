Пришёл из школы и замкнулся: Психолог рассказал, как поддержать ребёнка, если одноклассники его не приняли

Ребёнок после школы закрылся в комнате и не идёт на контакт — для родителей это сигнал тревоги. Если одноклассники не приняли новичка, промедление опасно. Психолог Александр Кичаев рассказал Life.ru, как действовать взрослым в первые же часы, чтобы не усугубить травму и вернуть школьнику уверенность.

Будьте рядом и выслушайте

Представьте, что ваш ребёнок пришёл из школы и замкнулся в себе. Не давите на него, а создайте спокойную атмосферу. Задайте открытые вопросы: «Что было самым интересным сегодня?», «А кто тебе понравился?». Это поможет ребёнку открыться и поделиться своими переживаниями. Александр Кичаев Психолог

Проявите эмпатию

Например, если ребёнок рассказал, что одноклассники смеялись над ним из-за его новой причёски, вы можете сказать: «Я вижу, тебе обидно. Это действительно неприятно, у меня тоже в детстве такое было. Потом все привыкли, что у меня свой стиль. Всем не угодишь!».

Отделите поступок от личности

Вместо того чтобы говорить: «Они не приняли тебя, потому что ты не такой, как они», скажите: «То, что одноклассники пока не приняли тебя, не делает тебя плохим. Ты – другой! Возможно, они пока не умеют общаться иначе».

Верните сильные стороны

Например, если ребёнок расстроился из-за неудачного ответа на уроке, напомните ему о его успехах: «Ты помнишь, как ты вчера прекрасно сделал это дома, так бывает, когда волнуешься. Это пройдёт!».

Поговорите с учителем

Если проблема повторяется, обсудите это с учителем в партнёрской манере: «Я заметил, что сегодня был сложный день для ребёнка. Может, можно посадить его в пару с более дружелюбным одноклассником?»

Расширьте социальный круг

Поощряйте ребёнка искать друзей вне школы: в кружках, секциях или детском клубе. Это поможет ему чувствовать себя более уверенно.

Поработайте над навыками

Проведите ролевые игры, чтобы ребёнок научился знакомиться, предлагать совместную игру и реагировать на отказ.

Поделитесь своим опытом

Если уместно, расскажите ребёнку о том, как вас тоже не сразу приняли в новом коллективе. Это поможет ему понять, что такие ситуации преодолимы.

При этом есть несколько вещей, которых следует избегать.

1. Не обесценивайте чувства: Фразы вроде «Да ладно, не обращай внимания» могут заставить ребёнка думать, что его переживания неважны. 2. Не давайте готовых рецептов для агрессии: Не советуйте «дать сдачи» или обзываться в ответ. Лучше предложите спокойные и конструктивные варианты реакции. 3. Не сравнивайте ребёнка с другими: Избегайте фраз вроде «Почему ты не можешь сделать так же, как другие?». 4. Не решайте проблему за ребёнка: Дайте ему возможность самому попробовать справиться с ситуацией. Ваша задача — поддержать, а не делать всё за него.

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые фразы взрослых могут заранее сформировать у ребёнка страх перед учёбой. Психологи и педагоги предупредили: слова о школе как о «кабале» или «мучении» подрывают мотивацию на годы вперёд. Семейный психолог назвала особенно вредным противопоставление летнего отдыха и занятий, ведь ребёнок считывает не только слова, но и отношение взрослого.