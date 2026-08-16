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16 августа, 06:40

Гонка за знаниями: Психолог объяснила, когда ребёнку не требуется дошкольная подготовка

Психолог Резенова: Из-за слишком сильной подготовки детям не интересна школа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Слишком интенсивная подготовка к первому классу способна лишить ребёнка интереса к учёбе и создать лишнюю эмоциональную нагрузку. Об этом 360.ru рассказала детский и семейный психолог Надежда Резенова.

По её словам, современные семилетние дети нередко приходят в школу, уже умея читать и считать. Однако стремление заранее освоить программу специалист во многом связывает с тревогой родителей.

«Практика показывает, что потом дети все равно выравниваются», — отметила Резенова.

Чрезмерно подготовленному первокласснику, по её словам, занятия могут быстро наскучить, а учителю становится сложнее выстраивать работу с классом.

Психолог напомнила, что для освоения разных навыков существуют наиболее подходящие возрастные периоды. Попытка ускорить развитие за счёт постоянных занятий может обернуться усталостью и эмоциональным перенапряжением.

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Ранее Life.ru рассказывал, что перегружать первоклассника дополнительными занятиями не стоит. Психолог отмечал, что школьная программа рассчитана на освоение материала в классе, а ребёнку также нужны игры, движение и свободное время.

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Владимир Озеров
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