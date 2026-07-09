Отмена домашки у первоклассников может привести к перегрузке, заявил психолог

Отмена домашних заданий для первоклассников психологически оправдана — в 6–7 лет ведущая деятельность ребёнка всё ещё игровая, а внимание и самоконтроль только формируются. Об этом РИАМО рассказал психолог Арсений Петров.

По его словам, «домашка» в этом возрасте часто ложится на родителей, превращая вечера в конфликты. Ребёнок адаптируется к школе, и снятие дополнительной нагрузки — забота о его психике.

«Проблема в том, что перегруженный кружками первоклассник получает ту же нагрузку, от которой его хотели защитить, только в другой обёртке. Ему не нужно догонять программу — программа рассчитана на освоение в школе», — сказал психолог.

Ребёнку необходимы досуг, подвижность, игра, здоровое безделье, питающее фантазию, и уравновешенные родители, которые будут рядом с ним, заключил специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября 2026 года Минпросвещения РФ отменило домашние задания для учеников первых классов. Это решение закреплено в официальном письме ведомства. До этого «домашка» вводилась постепенно и должна была занимать не более часа.