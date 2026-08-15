В ОП предложили выплатить всем семьям по 10 тысяч рублей к школе

Разовую выплату на подготовку школьников к 1 сентября предложили ввести для всех семей в России. Инициативу озвучил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Сейчас регионы самостоятельно определяют условия такой поддержки. Во многих субъектах деньги получают только отдельные категории граждан, включая многодетные семьи. Федеральную выплату родителям школьников назначали один раз — в 2021 году. Тогда её размер составлял 10 тыс. рублей.

«Конечно, стоило бы их предусмотреть, причём не только для родителей с низкими доходами, а для всех родителей», — сказал Рыбальченко.

По словам эксперта, семьи по-прежнему ждут возобновления этой меры. Подготовка ребёнка к учебному году сейчас обходится в среднем в 20–30 тыс. рублей. Только комплект школьной формы может стоить около 17 тыс. рублей. Выплата в размере 10 тыс. рублей не покроет все расходы, но поможет родителям оплатить часть покупок.

Рыбальченко также предложил разрешить тратить эти средства на товары российских производителей.

Ранее депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Ярослав Нилов, Нина Останина и Алексей Диденко внесли законопроект о расширении ежегодной семейной выплаты. Парламентарии предложили предоставить право на возврат части НДФЛ малообеспеченным семьям с одним ребёнком. Сейчас с 1 января 2026 года такую поддержку получают семьи с двумя и более детьми при доходе не выше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Каждый работающий родитель может вернуть 7% уплаченного за год НДФЛ.