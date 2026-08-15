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Регион
15 августа, 01:43

В ОП предложили выплатить всем семьям по 10 тысяч рублей к школе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Разовую выплату на подготовку школьников к 1 сентября предложили ввести для всех семей в России. Инициативу озвучил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Сейчас регионы самостоятельно определяют условия такой поддержки. Во многих субъектах деньги получают только отдельные категории граждан, включая многодетные семьи. Федеральную выплату родителям школьников назначали один раз — в 2021 году. Тогда её размер составлял 10 тыс. рублей.

«Конечно, стоило бы их предусмотреть, причём не только для родителей с низкими доходами, а для всех родителей», — сказал Рыбальченко.

По словам эксперта, семьи по-прежнему ждут возобновления этой меры. Подготовка ребёнка к учебному году сейчас обходится в среднем в 20–30 тыс. рублей. Только комплект школьной формы может стоить около 17 тыс. рублей. Выплата в размере 10 тыс. рублей не покроет все расходы, но поможет родителям оплатить часть покупок.

Рыбальченко также предложил разрешить тратить эти средства на товары российских производителей.

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Ранее депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Ярослав Нилов, Нина Останина и Алексей Диденко внесли законопроект о расширении ежегодной семейной выплаты. Парламентарии предложили предоставить право на возврат части НДФЛ малообеспеченным семьям с одним ребёнком. Сейчас с 1 января 2026 года такую поддержку получают семьи с двумя и более детьми при доходе не выше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Каждый работающий родитель может вернуть 7% уплаченного за год НДФЛ.

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Антон Голыбин
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