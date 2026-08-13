Никаких поборов: В Госдуме назвали единственную вещь, на которую могут собирать деньги перед 1 сентября

Перед 1 Сентября родительские чаты традиционно оживают: кто-то предлагает скинуться на подарки, кто-то — на украшение класса, а кто-то — на нужды школы. Однако депутат Госдумы Нина Останина отметила, что допустимый сбор со стороны родительского комитета фактически один — на цветы учителю, и только на добровольной основе. Об этом она рассказала Life.ru.

Во-первых, если это родительский комитет, который избран и создан на общем собрании, то доверие к нему никто не отменял. Всё, что происходит в школе, в принципе должно происходить с согласия членов этого комитета. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, что родком примет решение обратиться к родителям с просьбой собрать деньги на цветы. Всё остальное исключено, кроме как цветы к 1 Сентября, — никаких поборов. Просто исключено. Нина Останина Депутат Государственной думы

По её словам, любые другие обязательные сборы недопустимы независимо от того, кто выступил с такой инициативой. Подобные решения, считает депутат, должны получать общественное осуждение.

При этом Останина призвала не записывать в «поборы» абсолютно любую инициативу родительского комитета. Например, родители могут предложить собрать средства для заболевшего ученика или его семьи. Наказывать комитеты за такое желание помочь, по её мнению, было бы неправильно.

Главное условие любого подобного сбора — добровольность. Если родители решили купить цветы педагогу или помочь семье ребёнка, это вовсе не означает, что участвовать обязан каждый. Особенно если у человека у самого непростое материальное положение.

Останина считает, что вокруг темы школьных сборов в последнее время возникло слишком много подозрительности. По её словам, общество порой пытается увидеть нарушение даже там, где речь идёт о простой человеческой инициативе.

Отдельно депутат высказалась против призывов отказаться от цветов для педагогов и вместо этого обязательно направлять деньги на другие цели. По её мнению, у такого подарка есть не материальный, а прежде всего символический смысл.

«А учитель лечит души наших детей, поэтому я за то, чтобы такое «спасибо» в виде цветов и просто человеческого участия как можно чаще звучало в адрес наших педагогов», — сказала парламентарий.

Парламентарий также считает, что сегодня профессия педагога оказалась в незаслуженно уязвимом положении. Учителей, по её словам, с одной стороны, постоянно подозревают в возможных нарушениях и готовы снимать каждое их действие на камеру, а с другой — их труд остаётся низкооплачиваемым.

«Даже указ президента о статусе учителя не содержит в себе намёков на то, что зарплата увеличится. Может, учитель и сам бы купил себе цветы, но почему бы не получить их от ребёнка?» — сказала депутат.

Речь не идёт об элитных букетах: даже один цветок, принесённый ребёнком, может стать для педагога знаком уважения, благодарности и признания его труда, заключила она.

Ранее Life.ru разбирался, какие школьные расходы не должны перекладываться на родителей. В частности, ремонт помещений, покупка мебели и обеспечение учеников необходимыми учебными пособиями относятся к расходам образовательного учреждения, тогда как любые дополнительные взносы со стороны семей могут быть только добровольными.