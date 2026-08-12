Заслуженный учитель РФ выступил против оценок за поведение, напомнив пример Ленина

Родителям школьников в новом учебном году разрешат обращаться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с оценкой за поведение. Однако заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург подчеркивает, что такую оценку не стоит превращать спор в личный конфликт с педагогом. В беседе с Life.ru он отметил, что разбирать такие ситуации лучше через конфликтную комиссию управляющего совета школы.

Я на самом деле вообще против введения отметок за поведение. Потому что я считаю, что это такое возвращение, и не очень хорошее, к тому, что было в истории советской школы. Вы знаете, что эти оценки за поведение могут стать инструментом расправы учителя над тем ребёнком, который оригинально мыслит, спорит с ним на уроке и так далее. Евгений Ямбург Зенный учитель РФ, доктор педагогических наук

Он признался, что однажды сам стал жертвой подобной ситуации: в старших классах написал пародию на учителя литературы, и та ему отомстила — из-за того, что оценка была не «пятёрка», ему закрыли путь в МГУ. Однако он не жалеет об этом, поскольку попал в педагогический институт и остался в профессии.

В качестве ироничного примера он привёл Владимира Ленина, который блестяще учился в Симбирске, но не был принят в Казанский университет из-за брата-террориста, и пошутил, что если бы Ленина взяли, его судьба могла бы сложиться иначе и он, возможно, не стал бы революционером.

Ямбург является директором школы уже 50 лет. По его мнению, несмотря на наличие приказа, его придётся вводить, однако в нормальных школах директор не является единоличным начальником. Он подчеркнул, что настоящее управление осуществляется управляющим советом, куда входят родители, педагоги и старшеклассники, а сам он не входит в его состав, но видит в этом инструменте пользу, так как может выступать там с докладами и поднимать проблемы.

Директор также добавил, что в управляющем совете действует конфликтная комиссия, и он старается включать в неё родителей с хорошим юридическим образованием.

Если возник какой-то конфликт между учителем, ребёнком или родителем, то именно на этой конфликтной комиссии нужно разбираться, взвешивать все «за» и «против». Есть инструменты более гибкие. Когда это будет введено, я думаю, здесь нужно говорить не о родителях — они и так могут оспаривать. Вопрос в том, куда и к кому они будут апеллировать? Я считаю, что управляющий совет — это очень хороший, гибкий инструмент современной школы. Евгений Ямбург Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук