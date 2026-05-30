Минпросвещения отменило «поведенческие» оценки для первых классов

Первоклассникам ставить оценки за поведение не будут. Такая норма закреплена в новом приказе Минпросвещения, который уже опубликован на портале правовой информации.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся осуществляется педагогическими, руководящими работниками организации, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности, и может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Положение настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в документе.

Если ребёнок нарушает дисциплину, учитель сначала делает ему устное замечание. При повторных инцидентах к разбирательству могут подключить директора или иное уполномоченное лицо, а самого нарушителя вправе временно удалить с занятия для профилактической беседы.

Новую систему будут вводить поэтапно. В следующем учебном году оценку за поведение опробуют в десяти школах каждого региона. Ещё через год эту модель распространят на все образовательные учреждения страны. Оценивать при этом будут не просто тишину на уроке, а целый комплекс показателей — от соблюдения дисциплины и социального взаимодействия до личностных качеств и учебной активности школьника.

Ранее эксперт Минпросвещения Марина Конева пояснила, что российских школьников будут оценивать за поведение не единолично учителем, а целым педагогическим консилиумом. В него войдут советник директора по воспитанию, логопед, дефектолог, социальный педагог, психолог и учителя-предметники. Такой подход, по её словам, полностью исключает субъективизм и личные пристрастия, а коллективный вердикт всегда объективнее.