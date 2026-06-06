В ОП предложили ввести кодекс школьника для оценки поведения

Оценки за поведение в российских школах предложили привязать к единому кодексу. В нём планируется закрепить нормы, на основании которых будут оценивать учащихся. С такой инициативой на ПМЭФ выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«С одной стороны, я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», — цитирует Гриба ТАСС.

Отмечается, что с кодексом должны быть ознакомлены не только школьники, но и их родители. Это, как предполагается, позволит заранее понимать, какие действия могут привести к снижению оценки или разбирательствам в школе.

Гриб также связал необходимость подобных правил с изменением повседневной среды учащихся. Он указал на влияние цифровых технологий и постоянное использование гаджетов, которые, по его оценке, снижают внимание к базовым нормам поведения.

Ранее российское Министерство просвещения выпустило приказ, в котором сказано о том, что первоклассникам ставить оценки за поведение не будут. В соответствии с внутренними правилами учреждения, за поведение учащихся могут выставляться оценки по шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Однако этот пункт не относится к ученикам первых классов, как указано в документе. Новую систему будут вводить поэтапно. В следующем учебном году оценку за поведение опробуют в десяти школах каждого региона.