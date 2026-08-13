Во всех школах России к 1 сентября должны создать комиссии по разрешению споров

Во всех российских школах, где до сих пор нет комиссии по урегулированию споров, её должны создать до 1 сентября. Такое поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов во время видеообращения к участникам августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

«В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Там, где она еще не создана, — просьба до 1 сентября ее организовать», — заявил министр.

Кравцов уточнил, что деятельность таких комиссий регулируется нормативными актами. При этом сам механизм уже закреплён федеральным законодательством и не является совершенно новым для российских школ.

Согласно статье 45 закона «Об образовании», комиссия нужна для разрешения разногласий между участниками образовательного процесса. В неё в равном количестве входят представители родителей или совершеннолетних учеников и сотрудники образовательной организации. Что ещё изменится в школах с 1 сентября 2026 года, Life подробно разбирал в отдельном материале.

Обратиться туда можно, например, при конфликте интересов педагога, споре вокруг школьных локальных правил или несогласии с дисциплинарным взысканием, применённым к ученику. Решение такой комиссии обязательно для участников образовательных отношений внутри школы, однако его можно обжаловать в установленном законом порядке.

Тема становится особенно актуальной на фоне возвращения оценок за поведение. Ранее Life.ru рассказывал, что в новом учебном году их будут апробировать у школьников со 2-го по 8-й класс. Предполагается трёхуровневая система: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

При этом родители смогут оспаривать спорные решения. Накануне заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал Life.ru, почему такие конфликты лучше разбирать через специальную школьную комиссию.