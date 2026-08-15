Депутаты ГД внесли законопроект о налоговом кешбэке для семей с одним ребёнком

Депутаты Государственной Думы Дмитрий Гусев, Ярослав Нилов, Нина Останина и Алексей Диденко внесли в Госдуму законопроект о расширении ежегодной семейной выплаты на малообеспеченные семьи, имеющие одного ребёнка.

Законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей». Сейчас право на такую выплату предусмотрено для семей с двумя и более детьми. Инициатива депутатов предлагает исключить ограничение по количеству детей и распространить механизм налогового «кэшбэка» на все малообеспеченные семьи с детьми, в том числе семьи с одним ребёнком.

Согласно пояснительной записке, ежегодная семейная выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ работающим родителям. С 1 января 2026 года такая мера действует для российских семей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный региональный прожиточный минимум. Каждый из работающих родителей, подавший заявление, может вернуть за год 7% НДФЛ.

«Сегодня налоговый кэшбэк получают только малообеспеченные семьи с двумя и более детьми. Но семья с одним ребёнком тоже может находиться в сложной ситуации. Особенно если это неполная семья, где один родитель один тянет ребёнка, работу, коммунальные платежи, питание, школу и все повседневные расходы. Несправедливо говорить таким людям: у вас ребёнок один, значит, поддержка вам не положена», — считает Гусев.

В пояснительной записке подчёркивается, что семьи с детьми являются одной из самых массовых социально-демографических групп среди малообеспеченных. При этом наибольший риск бедности наблюдается в неполных семьях, особенно с детьми-школьниками. Среди семей, воспитывающих одного ребёнка, доля неполных семей составляет более трети.

«Мы предлагаем простой и справедливый подход: если семья малообеспеченная и воспитывает ребёнка, она должна иметь право на поддержку независимо от того, один ребёнок в семье или несколько. Для работающих родителей возврат части НДФЛ — это реальные деньги, которые можно направить на ребёнка, продукты, лекарства, одежду, подготовку к школе или оплату коммунальных услуг», — отметил депутат.

Законопроект предусматривает вступление изменений в силу с 1 января 2027 года. Дополнительные расходы на предоставление ежегодной семейной выплаты малообеспеченным работающим гражданам, имеющим одного ребёнка, предлагается учитывать при подготовке федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

«Поддержка семей не должна быть формальной. Если государство возвращает семьям часть уплаченного налога, значит, этот механизм должен работать для всех малообеспеченных семей с детьми. Это вопрос социальной справедливости и демографической политики», — подчеркнул Гусев.

По словам Нилова, возможность вернуть часть уплаченных налогов для российских семей с непростым материальным положением — достаточно свежий инструмент господдержки, однако уже крайне востребованный. Он доступен тем, у кого есть двое и больше детей при соответствии остальным критериям. Но не менее важно наделить таким правом тех, у кого ребёнок всего один. Особенно если речь идёт о неполной семье. А таких сегодня — одна треть семей, где растёт один несовершеннолетний. Зачастую это подростки — школьники.

«И, конечно, там на фоне скромной, скажем, маминой зарплаты — далеко нескромные расходы на учёбу, лечение, одежду, обувь, увлечения и прочие нужды подростка. Почему в случае доказанной малообеспеченности такие семьи не заслуживают право на налоговый кэшбэк в размере 7% НДФЛ? Да они в нём категорически нуждаются! Так что предлагаем справедливый подход к этому инструменту господдержки: налоговая льгота — всем малообеспеченным семьям, где есть дети, независимо от их количества», — сказал парламентарий.

Проект внесён в Госдуму на основании статьи 104 Конституции России. Депутаты предлагают исключить слова «двух и более» из названия Федерального закона от 13 июля 2024 года № 179-ФЗ и из части 1 его первой статьи.

Точный объём дополнительных расходов пока не определён. Его рассчитают после оценки числа малообеспеченных работающих граждан с одним ребёнком, которые обратятся за выплатой. Необходимые средства предлагают предусмотреть в федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Первосентябрьский капитал» для подготовки детей к школе. Размер ежегодной выплаты хотят связать со средней зарплатой в регионе. Для учеников начальных классов он может составить 25% от неё, для среднего звена — 30%, для старшеклассников — 35%. Деньги предложили перечислять родителям не позднее чем за 30 дней до 1 сентября. Их можно будет направить на школьную форму, учебные принадлежности и необходимые детям устройства.