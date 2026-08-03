В ГД призвали ввести «Первосентябрьский капитал» для подготовки детей к школе

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой о запуске федеральной программы «Первосентябрьский капитал». Согласно предложению, направленному в правительство, семьи с детьми школьного возраста должны ежегодно получать выплаты на подготовку к учебному году.

Как пишет РИА «Новости», размер пособия предлагается рассчитывать индивидуально для каждого региона, исходя из средней зарплаты: 25% от неё — для начальной школы, 30% — для среднего звена и 35% — для старшеклассников.

Деньги на сборы в школу должны приходить на счета родителей как минимум за 30 дней до 1 сентября. Чернышов уверен: это даст семьям возможность спокойно купить всё нужное — от формы до гаджетов — без спешки и лишнего стресса. Политик убеждён, что программа «Первосентябрьский капитал» не только сделает качественное образование доступнее для всех, но и станет важным шагом в поддержке рождаемости и института семьи.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года ученики 10–11-х классов начнут осваивать пять дисциплин по обновлённым программам. Изменения затронут физику, химию, биологию, математику и информатику. Их содержание привели в соответствие с современной наукой и усилили практическую направленность.