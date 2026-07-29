Старшеклассники с 2027 года начнут изучать пять предметов по новым программам

С 1 сентября 2027 года ученики 10–11-х классов приступят к изучению пяти школьных дисциплин по обновлённым образовательным программам. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил эксперт Министерства просвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

Как уточнил специалист, в рамках нового стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Их содержание приведено в соответствие с современными научными достижениями, а также усилена практическая направленность.

Введение единого образовательного стандарта, по словам эксперта, станет важным этапом в реализации Комплексного плана, утверждённого премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ранее уже сообщалось, что с 1 сентября следующего года старшеклассники перейдут на обучение по новому стандарту, разработанному Министерством просвещения.

Ранее Министерство просвещения РФ направило в субъекты Российской Федерации рекомендации по организации и проведению Дня знаний 1 сентября 2026 года. Разработанный документ адресован школам и образовательным организациям среднего профессионального образования. Особое внимание в нём уделено мероприятиям, посвящённым Году единства народов России.