Не повод для переживаний: Эксперт рассказала, куда поступить с низкими баллами ОГЭ

Низкие баллы ОГЭ не закрывают выпускнику дорогу в колледж, если он получил аттестат. Популярность среднего профессионального образования растёт. Во время приёмной кампании 2025 года количество заявлений в колледжи увеличилось, а средний балл аттестата поступающих достиг примерно 4,0. Вместе с ростом конкуренции растёт и уровень тревоги у выпускников девятых классов. Об этом Life.ru рассказала заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк.

Низкий балл за ОГЭ сам по себе не означает, что выпускник не сможет поступить в колледж. При этом важно отличать невысокий, но положительный результат от ситуации, когда экзамен не сдан и ученик не получил аттестат. Во втором случае для поступления в колледж необходимо будет воспользоваться возможностью пересдачи, иначе дорога в ссузы будет закрыта. Если же аттестат выдан, перед выпускником остаётся достаточно широкий выбор программ среднего профессионального образования. Ирина Третьяк Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей

В большинстве российских колледжей учитывают не количество баллов ОГЭ, а средний балл аттестата. Однако результаты экзаменов могут повлиять на итоговые школьные оценки, поэтому их значение нельзя полностью игнорировать. Кроме того, для поступления в некоторые ссузы, а также на отдельные специальности может потребоваться прохождение отдельных вступительных испытаний.

При невысоком среднем балле лучше не ограничиваться в выборе одним популярным колледжем или одной специальностью. Полезно будет изучить результаты прошлогоднего приёма, чтобы заранее оценить свои шансы: какой средний балл был у последнего зачисленного абитуриента и сколько человек претендовало на место. Заявления лучше подавать сразу на несколько смежных направлений. Рассматривать только самые известные учебные заведения в центре крупных городов — не самая выгодная стратегия, правильнее также брать во внимание районные, областные колледжи и техникумы, по крайней мере, в качестве плана «Б».

Не стоит выбирать колледж и по обратной логике, ориентируясь преимущественно на учебные заведения, в которые легче поступить. Уже через несколько месяцев студенту придётся изучать профессиональные дисциплины и проходить практику. То, в какой обстановке будут проходить эти процессы, напрямую повлияет на его дальнейший карьерный путь. Поэтому сначала стоит определить, какая деятельность действительно подходит ребёнку, и уже затем подбирать смежные специальности с разным уровнем конкуренции среди абитуриентов.

«Невысокий результат ОГЭ не должен быть поводом для переживаний, ведь он не характеризует способности ребёнка и точно не является приговором его будущей карьере. Зачастую такой результат указывает лишь на то, что школьнику сложно работать в формате стандартизированного экзамена, а теоретическая форма обучения подходит ему меньше, чем практическая», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, именно в такой ситуации колледж может стать для выпускника более подходящей образовательной траекторией: он быстрее вольётся в профессию, получит первый опыт работы и возможность продолжить углубленное обучение в вузе.

Ранее Life.ru рассказывал, что без аттестата колледж не примет абитуриента даже платно. Это правило действует и для частных учреждений, которые могут предложить только подготовительные курсы или профессиональное обучение. С 2026 года не сдавшие ОГЭ девятиклассники могут бесплатно освоить рабочую профессию по государственной программе, однако вместо диплома СПО они получат свидетельство. Список таких программ и организаций каждый регион определяет самостоятельно. Чтобы не потерять учебный год, эксперт советует как можно раньше узнать в школе и региональных органах образования о пересдаче и доступной профподготовке. Выпускник может временно освоить рабочую профессию и одновременно готовиться к повторной аттестации.