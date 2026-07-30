Заслуженный учитель России оценил идею ввести в школах курс логики

Курс логики может помочь школьникам развивать критическое мышление и лучше разбираться в информации, но вводить его как обязательный предмет сейчас сложно, полагает заслуженный учитель России Александр Снегуров. По словам педагога, польза логики не сводится только к защите от пропаганды.

Этот предмет развивает мышление и помогает ученикам лучше осваивать другие дисциплины. При этом школьное расписание уже перегружено. Каждый год появляются предложения добавить новые предметы, но ученики 6–8-х классов не могут учиться по 9–10 уроков в день.

Оптимальным вариантом эксперт назвал возвращение логики в формате факультатива после тестового периода. Однако для этого нужно решить вопрос с преподавателями, отметил собеседник «Ридуса».

Кстати, с 1 сентября 2027 года ученики 10–11-х классов приступят к изучению пяти школьных дисциплин по обновлённым образовательным программам. В рамках нового стандарта актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике.