Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 11:28

Заслуженный учитель России оценил идею ввести в школах курс логики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Курс логики может помочь школьникам развивать критическое мышление и лучше разбираться в информации, но вводить его как обязательный предмет сейчас сложно, полагает заслуженный учитель России Александр Снегуров. По словам педагога, польза логики не сводится только к защите от пропаганды.

Не повод для переживаний: Эксперт рассказала, куда поступить с низкими баллами ОГЭ
Не повод для переживаний: Эксперт рассказала, куда поступить с низкими баллами ОГЭ

Этот предмет развивает мышление и помогает ученикам лучше осваивать другие дисциплины. При этом школьное расписание уже перегружено. Каждый год появляются предложения добавить новые предметы, но ученики 6–8-х классов не могут учиться по 9–10 уроков в день.

Оптимальным вариантом эксперт назвал возвращение логики в формате факультатива после тестового периода. Однако для этого нужно решить вопрос с преподавателями, отметил собеседник «Ридуса».

Зачем школьной программе отставать от науки? Вассерман объяснил парадокс образования
Зачем школьной программе отставать от науки? Вассерман объяснил парадокс образования

Кстати, с 1 сентября 2027 года ученики 10–11-х классов приступят к изучению пяти школьных дисциплин по обновлённым образовательным программам. В рамках нового стандарта актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar