Зачем школьной программе отставать от науки? Вассерман объяснил парадокс образования

Обновление программ по пяти предметам для старшеклассников может обернуться ошибкой, если сделать упор исключительно на практику. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru. Парламентарий признался, что относится к сугубо практическим программам настороженно. По его словам, самой надёжной практикой остаётся хорошая теория.

Лично я считаю программы, ориентированные на практику, в лучшем случае вредными. Как известно, нет ничего практичнее хорошей теории, лучшая практика — прочесть хорошую теоретическую книгу. И если школьник эту самую теорию хорошо знает, то разобраться в конкретных практических делах ему будет гораздо легче. Анатолий Вассерман Депутат Госдумы

При этом депутат подчеркнул, что теорию действительно стоит подкреплять примерами из жизни. Но иллюстрации и полное подчинение обучения практике, на его взгляд, — совершенно разные подходы. Поэтому итог реформы он оценивает осторожно: результат может оказаться как очень хорошим, так и плохим — всё зависит от конкретных решений. Вассерман выразил надежду, что программы готовили специалисты, которые понимают связь теории и практики не хуже него.

В документе указано, что содержание предметов привели в соответствие с современными научными и техническими достижениями и усилили практическую часть. Депутат напомнил, что школа постоянно меняется вслед за жизнью, а ещё в Древнем Риме говорили, что «учатся не для школы, а для жизни». Он признал, что недостаточно знаком с нынешними программами, чтобы советовать специалистам, что именно менять.

Включение в школьный курс новейших научных данных Вассерман считает полезным, но только при одном условии — если речь идёт о хорошо проверенных фактах.

«Потому что в науке постоянно возникают новые предположения, опирающиеся на вновь обнаруженные факты. Но и факты не всегда подтверждаются независимыми исследователями — и предположений по поводу одного и того же факта всегда возникает множество. Какое из этих предположений подтвердится — заранее не угадать», — сказал он.

Именно поэтому, считает депутат, школьная программа должна какое-то время отставать от науки — иногда на десятилетия. Он напомнил, что в отдельные эпохи это отставание превышало сотню лет, и выразил надежду, что подобное больше не повторится.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года ученики 10–11-х классов начнут осваивать пять дисциплин по обновлённым программам. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднёва Максим Костенко. По его словам, изменения затронут физику, химию, биологию, математику и информатику. Их содержание привели в соответствие с современной наукой и усилили практическую направленность.