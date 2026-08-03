Россиянам объяснили, чем опасен «пищевой шум» и как с ним бороться

Многие люди сталкиваются с навязчивыми мыслями о еде, даже когда организм не испытывает физического голода. Врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik объяснила, что этот феномен, известный как «пищевой шум», может быть симптомом серьёзных психологических проблем и расстройств пищевого поведения.

По словам специалиста, на возникновение этого состояния влияет множество факторов: от окружения и привычек родственников до рекламы и контента в социальных сетях. Человек оказывается в среде, где еда постоянно подаётся в нездоровом контексте, что провоцирует непреодолимую тягу к вредным продуктам.

Жаровская пояснила, что на пищевое поведение влияют окружение, диеты родственников, соцсети и авторитетные люди, навязывающие нездоровый формат информации, которая пробуждает непреодолимое желание есть нездоровую пищу. Все эти факторы, по её словам, формируют пищевой шум.

«Это может быть реклама продуктов по телевизору, в супермаркетах, кафе и ресторанов. Человек видит определённые продукты питания, которые в его понятии не являются здоровыми, и у него есть непреодолимое желание есть эту еду», — пояснила специалист.

Клинические проявления «пищевого шума» включают навязчивые образы, желание съесть всё и сразу даже при отсутствии голода, а также неконтролируемое переедание, которое часто сопровождается чувством вины и даже провокацией рвоты. Такой симптом, по мнению врача, говорит о высокой вероятности тревожного расстройства.

Эксперт предупредила, что «пищевой шум» может привести к серьёзным последствиям, включая психические расстройства, так как РПП относится к психиатрической сфере. Она отметила, что это может проявляться как нервная анорексия с самообвинениями и провокацией рвоты, так и переедание.

Для решения проблемы специалист рекомендует обратиться к психотерапевту, гастроэнтерологу и эндокринологу. Работа должна включать снижение уровня тревоги, нормализацию сна и переход к осознанному питанию. Врач советует тщательно пережёвывать пищу и соблюдать интервалы между приёмами пищи в 3–3,5 часа, что помогает поддерживать чувство сытости и снижать риск навязчивых мыслей о еде.

Ранее гастроэнтеролог предупредила, что метеоризм часто вызывают не переедание или гормоны, а полезные продукты, такие как бобовые, спаржа, капуста, лук, молоко и другие молочные продукты с лактозой. Она также отметила, что в группу риска входят кукуруза, макароны, картофель, овсянка, горох, продукты с клетчаткой, а также яблочные и черносливовые соки, газировка и жирная, жареная или острая пища.