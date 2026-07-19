Врач перечислила неочевидные продукты, которые превращают кишечник в отбойный молоток

Метеоризм и вздутие живота нередко связаны не с перееданием или гормональными сбоями, а с вполне полезными продуктами, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек. В беседе с «Лентой.ру» она назвала блюда, которые чаще всего провоцируют избыточное газообразование.

«Повышенное выделение газов провоцируют прежде всего бобы, чечевичные зёрна, спаржа, а также разные сорта капусты (брокколи, брюссельская, белая) и лук. Кроме того, превратить человека в газовую бомбу могут молоко и другие продукты с высоким содержанием лактозы», — пояснила специалистка.

По её словам, в группу риска также попадают кукуруза, макаронные изделия, картофель, овсянка грубого помола, гороховые зёрна и любые продукты, богатые клетчаткой. Не меньший вклад в усиление метеоризма вносят яблочные и черносливовые соки и компоты, шипучие напитки, а также жирные, жареные и остро приправленные блюда.

Врач подчеркнула, что полностью вычёркивать перечисленные продукты из рациона не стоит. Вместо этого она советует временно уменьшить порции, чтобы организм адаптировался, а затем постепенно возвращаться к привычному меню.

Ранее учёные выяснили, как меняется интенсивность газообразования на протяжении дня, и попытались определить нормальные показатели для здорового человека. В исследовании фиксировали эпизоды метеоризма по часам — их количество росло с утра и достигало максимума к вечеру. Пик приходился на промежуток с 18:00 до 22:00, что исследователи объяснили накоплением суточного объёма калорий и клетчатки к этому времени.