Сколько раз в день — это нормально: Учёные изучили самый неловкий вопрос о пищеварении

Учёные изучили, как в течение дня меняется частота метеоризма, и попытались определить, какие показатели можно считать обычными для здорового человека. В исследовании отслеживали эпизоды газообразования по часам. Оказалось, что их число постепенно увеличивается с утра и достигает максимума вечером, сообщает издание The South First.

Пик, по данным работы, приходился на период с 18:00 до 22:00. Исследователи связали это с тем, что к этому времени у людей обычно накапливается суточное потребление энергии и пищевых волокон.

Именно клетчатка часто влияет на активность кишечника: она участвует в пищеварении и может усиливать образование газов. Поэтому вечерний рост таких эпизодов сам по себе не обязательно говорит о проблемах со здоровьем.

Авторы работы подчёркивают, что важен не только сам факт метеоризма, но и сопутствующие признаки. Поводом внимательнее отнестись к состоянию могут быть боль, резкое изменение привычного режима пищеварения, вздутие или другие неприятные симптомы.

В остальном исследование скорее показывает, что тема, которую многие считают неловкой, относится к обычной работе организма. А вечерний «пик» может быть нормальной реакцией кишечника на еду, съеденную в течение дня.

Ранее россиянам рассказали, что то, как быстро мы едим, напрямую влияет на работу желудка и кишечника, а также на весь процесс пищеварения — от рта до кишечника. Привычка есть на бегу со временем может привести к сбоям в организме. Когда человек ест слишком быстро, страдает вся система пищеварения, начиная с ротовой полости. Одна из первых проблем — переедание, но есть и другие, менее заметные последствия, связанные с тем, насколько качественно перерабатывается пища.