Ребёнок наотрез отказывается идти в школу — психолог назвала 6 причин и объяснила, что делать родителям

Еще в начале сентября ребёнок вылетал за порог со счастливым лицом, а через пару недель вдруг утром отказывается вставать и говорит, что в школу больше не пойдёт. Родители паникуют: что пошло не так? На деле это одна из самых частых историй начала учёбы, и решается она проще, чем кажется в момент утренней истерики. Life.ru поговорил с детским психологом Дарьей Дугенцовой и выяснил, что стоит за нежеланием идти в школу в первые недели и как вести себя родителям.

Почему это нормально: эффект новизны быстро проходит

Почему первоклассник не хочет в школу: эффект новизны проходит быстро. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander_Safonov

Речь чаще всего о первоклассниках, и такое поведение специалисты называют абсолютно нормальным. В первые дни работает эффект новизны: новая форма, новые лица вокруг, интересные предметы — всё занимательно! Но когда новизна проходит, ребёнок понимает, что сюда нужно ходить каждый день, требований много, а мамы рядом нет. «Саморегуляция на пределе, мамы рядом нет — вот тогда и появляются протесты», — объясняет детский психолог Дарья Дугенцова.

Чего нельзя говорить ребёнку

Главное в такой момент — не обесценивать чувства ребёнка. Фразы вроде «возьми себя в руки» или подростковое «база» только закрепляют ощущение, что его не слышат и совершенно не понимают. За коротким «не хочу» почти всегда прячется конкретная причина: страх у доски, неприязнь к продлёнке, конфликт с учителем или банальная усталость. Без давления стоит спокойно выяснить, что не так, и решать проблему вместе, а не читать бесконечные нотации.

Переутомление и как сбросить напряжение

Переутомление у первоклассника: как помочь снять напряжение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Первые недели школы — колоссальная нагрузка для организма, который ещё вчера целыми днями играл, а теперь должен сидеть смирно и контролировать каждое действие. Ребёнок неизбежно перегружен, и после уроков ему нельзя сразу садиться за уроки. Куда правильнее выпустить пар на улице: побегать, покричать, сбросить напряжение. Ревизия быта тоже облегчает переход к новому ритму: от аптечки до проводки — что стоит проверить дома с первых школьных недель.

Первая неделя — это колоссальная нагрузка. Если дать эмоциям выход на улице, дома будет гораздо меньше истерик и капризов Дарья Дугенцова Детский психолог

Дружба не по расписанию

Дружба вообще не возникает по расписанию, и переживать из-за того, что за первый месяц у ребёнка не появилось приятеля, точно не стоит. Важнее следить за динамикой: если друзей нет и к концу года, это уже повод мягко помочь, например терапевтическими сказками о дружбе. Кстати, и взрослым бывает непросто находить единомышленников в новом деле: в цикле «Продлёнка» Life.ru уже рассказывал, как люди осваивают незнакомые занятия и находят в них своих. «Дружба не возникает по расписанию. Беспокоиться имеет смысл, если за весь год ребёнок так и не обрёл приятелей», — говорит психолог.

Психосоматика: когда живот болит именно перед школой

Боль в животе перед школой: психосоматика у детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zdan Ivan

Отдельная и частая тема — когда у ребёнка вдруг начинает болеть живот именно перед школой. Это типичный психосоматический сигнал: тревога у детей часто проявляется через тело — живот, тошнота, голова, нарушения стула. «Чаще всего это значит, что ребёнок не выплеснул свои чувства, а как бы «съел» их и не выразил», — говорит Дарья Дугенцова. Сначала важно исключить медицинские причины, а после — поговорить с ребёнком.

Домашние задания и когда пора к специалисту

У младшего школьника на домашние задания должно уходить не больше часа, а у первоклассника — минут пятнадцать: российские нормы можно взять за ориентир. Весь первый месяц усталость и слёзы — это норма. Быстрый первый успех в новом деле помогает не опустить руки: даже у взрослых, как показывает пример учеников гуслей, маленькая победа резко повышает мотивацию. Но если ребёнок плачет ежедневно — пора к специалисту.

Первые недели сентября — не финальный диагноз, а обычный этап привыкания к новой жизни, через который проходит почти каждый первоклассник. Внимательность и спокойствие родителей работают лучше любых нотаций: выяснить причину и дать ребёнку время эффективнее, чем требовать немедленно «взять себя в руки». Кстати, с возрастом отношение к детским капризам меняется и у самих взрослых — недаром психологи объясняют, почему спустя годы мы начинаем понимать даже самых занудных героев своего детства.