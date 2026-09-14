14 сентября — день рождения Дмитрия Медведева: кто он сейчас и его яркие цитаты Оглавление Ранние годы и начало карьеры Кто он сейчас: должность и сфера ответственности Самые заметные высказывания и заявления Семья: жена и сын FAQ — ответы на частые вопросы Жив ли сейчас Дмитрий Медведев? Какая настоящая фамилия Дмитрия Медведева? Какая должность сейчас у Дмитрия Медведева? 14 сентября 2026 года зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву исполняется 61 год. Какую должность он занимает сейчас и какие его высказывания стали самыми заметными — в материале Life.ru. 61 год Дмитрию Медведеву: самые яркие фразы и чем занимается сейчас. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ранние годы и начало карьеры

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Его родители преподавали в вузе: мама, Юлия Венеаминовна Шапошникова — филолог в Педагогическом институте имени Герцена, отец, Анатолий Афанасьевич Медведев — профессор Ленинградского технологического института имени Ленсовета (ныне СПбГТИ). Семья жила в Купчино.

«Он очень старался, всё время посвящал учёбе. Его редко можно было застать на улице с ребятами. Он походил на маленького старичка», – вспоминала школьная учительница Дмитрия Медведева Вера Смирнова. В юности он также увлекался рок-музыкой, любимыми группами были Deep Purple, Black Sabbath и Led Zeppelin. Также занимался тяжёлой атлетикой и побеждал на соревнованиях.

В 1982 году будущий президент России поступил в Ленинградский государственный университет. Нынешний ректор вуза Николай Кропачев называл его «хороший, крепкий студент, очень старательный».

Во время учебы Медведев подрабатывал дворником, за что, по его словам, получал 120 рублей в месяц, а также получал стипендию в размере 50 рублей.

В 1987 году он закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета и поступил в аспирантуру, получил степень кандидата юридических наук и звание доцента.

После аспирантуры продолжил преподавательскую деятельность. Параллельно в первой половине 1990-х годов работал советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака и экспертом Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

В 1999 году Медведев перешёл на федеральную государственную службу: сначала стал заместителем руководителя аппарата правительства, затем заместителем руководителя администрации президента. С 2000 года он занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента, а в 2003 году возглавил администрацию главы государства.

В ноябре 2005 года Медведев был назначен первым заместителем председателя правительства. В марте 2008 года он победил на выборах президента России, за него проголосовали 70,28% избирателей. 7 мая того же года Дмитрий Медведев вступил в должность главы государства.

Президентский срок Дмитрия Медведева продолжался с 2008 по 2012 год. На этот период пришлись конфликт в Абхазии и Южной Осетии, мировой финансовый кризис. В 2012 году президентом страны вновь был избран Владимир Путин, а Медведев стал председателем правительства и оставался главой кабмина в течение восьми лет. Также в этот период он возглавил партию «Единая Россия».

В январе 2020 года он покинул пост председателя правительства и был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Где раньше работал Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Кремля

Кто он сейчас: должность и сфера ответственности

В настоящее время Дмитрий Медведев остается одним из наиболее медийных политиков России. Он занимает должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. Кроме того, является председателем партии «Единая Россия».

Работа Медведева в Совете безопасности связана с межведомственными направлениями в сфере государственной и национальной безопасности. В частности, он возглавляет Межведомственную комиссию Совета безопасности по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту.

В сентябре 2026 года Медведев также рассказал о работе возглавляемой им межведомственной комиссии, связанной с миграционной политикой. По его словам, одним из приоритетов в этой сфере является национальная безопасность.

Какую должность сейчас занимает Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина/POOL

Самые заметные высказывания и заявления

За последние годы Дмитрий Медведев стал известен резонансными заявлениями в Telegram. Его публичные комментарии часто посвящены международной политике, отношениям России с западными странами, ситуации вокруг Украины и вопросам национальной безопасности.

Резкая манера высказываний бывшего председателя правительства России проявилась ещё заметнее после 2022 года. В июне того года он попытался объяснить, почему его публикации в Telegram стали более эмоциональными.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – писал он.

Одним из самых обсуждаемых его заявлений стало сообщение от июня 2022 года о будущем Украины. Медведев написал: «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?»

В августе 2022 года, реагируя на дискуссию о возможном ограничении выдачи россиянам шенгенских виз, Медведев написал: «Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу».

В ноябре 2022 года, комментируя противостояние России и Запада, Медведев в обращении ко Дню народного единства заявил: «У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис».

В апреле 2023 года Медведев также резко высказался о Великобритании.

«Британия была, есть и будет нашим вечным врагом», – утверждал политик.

Ещё одна широко разошедшаяся цитата появилась в июле 2023 года. Тогда зампред Совбеза РФ охарактеризовал президента США Джо Байдена.

«А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…», – отметил Медведев.

Также Медведев неоднократно называл главу Украины Владимира Зеленского «уродцем», «глистом», «кровавым клоуном» и «дёргающимся ублюдком», лидеров ЕС «русофобствующими дегенератами» и «недоумками», а в праздничный день 12 июня 2026 разместил видео, на котором «перемалывает» бумажные портреты Фридриха Мерца, Урсулы фон дер Ляйен и Кира Стармера.

Сам политик объясняет такую риторику разочарованием в действиях западных государств и заявляет, что теперь открыто говорит то, что раньше приходилось скрывать в рамках дипломатического протокола

Самые яркие высказывания Дмитрия Медведева. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина/POOL

Семья: жена и сын

В 1993 году Дмитрий Медведев женился на своей школьной любви Светлане Линник. Она закончила факультет статистики, бухучёта и экономического анализа Ленинградского финансово-экономического института. В 1995 году у пары родился сын Илья. В детстве он снялся в нескольких эпизодах «Ералаша», но актёром не стал — закончил МГИМО по специальности «международное право». В феврале 2026 года назначен секретарём нового Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия»

Светлана Медведева с апреля 2007 года является руководителем попечительского совета программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», созданной по благословению патриарха Алексия II, также занимается благотворительностью, курирует проекты Фонда социально-культурных инициатив. Празднование Дня семьи, любви и верности 8 июля — её идея.

Дмитрий Медведев и его жена Светлана вместе со школы. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

FAQ — ответы на частые вопросы

Жив ли сейчас Дмитрий Медведев?

Да, Дмитрий Медведев сейчас жив и является действующим политиком. В 2026 году ему исполняется 61 год.

Какая настоящая фамилия Дмитрия Медведева?

Дмитрий Медведев не менял фамилию, полученную при рождении. Медведев — настоящая фамилия, не псевдоним.

Какая должность сейчас у Дмитрия Медведева?

Дмитрий Медведев сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. Кроме того, является председателем партии «Единая Россия».