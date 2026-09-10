В России мобилизация не требуется, так как Вооружённые силы Российской Федерации получает необходимое пополнение за счёт контрактной службы и добровольческого движения. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил «Ведомостям».

По его словам, действующего механизма комплектования Вооружённых сил достаточно для покрытия их потребностей. Медведев подчеркнул, что контрактники и добровольцы обеспечивают армию необходимым количеством военнослужащих, поэтому вопрос о мобилизации сейчас не стоит. Политик также высказался о сообщениях об осенней кампании по призыву резервистов. Он назвал их «лживой провокацией» и заявил, что подобные слухи выгодны украинскому руководству.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ не испытывают нехватки личного состава в зоне специальной военной операции. Он также отметил, что у противника ситуация иная: ВСУ несут ежемесячные потери, превышающие их возможности по восполнению подразделений. Путин подчеркнул, что российская сторона внимательно контролирует процесс комплектования войск и их обеспечение всем необходимым.