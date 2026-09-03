Владимир Путин подчеркнул фундаментальную разницу в подходах к комплектованию вооружённых сил в России и на Украине. В ходе своего выступления на ВЭФ президент отметил, что российская армия сегодня пополняется за счёт граждан, которые осознанно и добровольно подписывают контракт на прохождение военной службы.

Глава государства резко раскритиковал методы, применяемые украинскими властями. По словам Путина, ситуация в соседнем государстве выглядит иначе: людей «вылавливают как бездомных собак» прямо на улицах и принудительно отправляют на фронт. Президент добавил, что последствия подобной политики — регулярные видео и сообщения в сети, наглядно демонстрирующие методы работы украинских мобилизационных структур.

Эта риторика подчеркивает уверенность Кремля в эффективности текущей контрактной системы, которая позволяет наращивать численность армии без проведения мобилизационных мероприятий. Власти РФ делают ставку на добровольное участие граждан, противопоставляя этот подход жёстким мерам, применяемым Киевом.