Россияне идут на фронт добровольно, а на Украине людей «вылавливают как собак», заявил Путин
Путин: Россияне идут на фронт добровольно, в отличие от ситуации на Украине
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Владимир Путин подчеркнул фундаментальную разницу в подходах к комплектованию вооружённых сил в России и на Украине. В ходе своего выступления на ВЭФ президент отметил, что российская армия сегодня пополняется за счёт граждан, которые осознанно и добровольно подписывают контракт на прохождение военной службы.
Глава государства резко раскритиковал методы, применяемые украинскими властями. По словам Путина, ситуация в соседнем государстве выглядит иначе: людей «вылавливают как бездомных собак» прямо на улицах и принудительно отправляют на фронт. Президент добавил, что последствия подобной политики — регулярные видео и сообщения в сети, наглядно демонстрирующие методы работы украинских мобилизационных структур.
Эта риторика подчеркивает уверенность Кремля в эффективности текущей контрактной системы, которая позволяет наращивать численность армии без проведения мобилизационных мероприятий. Власти РФ делают ставку на добровольное участие граждан, противопоставляя этот подход жёстким мерам, применяемым Киевом.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами случаев, когда мобилизация на Украине проходила с применением силы. Такое там происходит регулярно. Ранее в Кривом Роге сотрудников ТЦК обвинили в жестоком избиении мужчины. На опубликованных кадрах у пострадавшего были видны многочисленные гематомы, а после случившегося он тяжело дышал. Также Life.ru писал о мужчине, который умер через два дня после мобилизации в Житомирской области. Родные утверждали, что перед смертью он жаловался на побои, тогда как местная полиция называла причиной падение из окна казармы.
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