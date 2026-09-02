Трамп заявил, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами случаев, когда мобилизация на Украине проходила с применением силы. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Американского лидера спросили, видел ли он видеозаписи, на которых, как утверждается, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) принудительно забирают людей с улиц.

«Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал», — ответил Трамп.

Ранее в Кривом Роге сотрудников ТЦК обвинили в жестоком избиении мужчины. На опубликованных кадрах у пострадавшего были видны многочисленные гематомы, а после случившегося он тяжело дышал. Также Life.ru писал о мужчине, который умер через два дня после мобилизации в Житомирской области. Родные утверждали, что перед смертью он жаловался на побои, тогда как местная полиция называла причиной падение из окна казармы.