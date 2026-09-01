Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 17:31

На Украине полиция переехала мужчину, спасавшего товарища от мобилизации

Обложка © Суспільне Дніпро

Обложка © Суспільне Дніпро

Служебный автомобиль полиции в Каменском Днепропетровской области переехал мужчину, который пытался помешать оборотням в погонах увезти другого жителя в ТЦК. Об этом сообщило «Суспільне».

  • Фото © Telegram/КАМЕНЬ NEWS (Каменское / Днепр)
    Фото © Telegram/КАМЕНЬ NEWS (Каменское / Днепр)
  • Фото © Telegram/КАМЕНЬ NEWS (Каменское / Днепр)
    Фото © Telegram/КАМЕНЬ NEWS (Каменское / Днепр)
  • Фото © Telegram/КАМЕНЬ NEWS (Каменское / Днепр)
    Фото © Telegram/КАМЕНЬ NEWS (Каменское / Днепр)

Фото © Telegram/КАМЕНЬ NEWS (Каменское / Днепр)

1 / 3

Очевидица Юлия рассказала, что конфликт начался во время проверки документов. По её словам, полицейские пытались увести мужчину, который обнял дерево, а его жена и он сам звали на помощь.

Другой мужчина заступился за задержанного и заранее говорил, что ляжет под колёса. Близки ли они между собой, свидетельница не знает. После наезда пострадавший, по словам её супруга, едва дышал и хрипел.

В официальном сообщении полиции области о попытке увезти человека в ТЦК не говорится вовсе. Ведомство ограничилось версией о том, что один из местных жителей бил по служебной машине, второй лёг на асфальт, а полицейские при движении задним ходом наехали на него.

Мужчину госпитализировали, полиция начала проверку обстоятельств ДТП и действий своих сотрудников. О его диагнозе и состоянии официально не сообщалось.

ТЦК по прайсу: Лубинец рассказал, как мобилизованных на Украине «выкупают» за $70 тыс.
ТЦК по прайсу: Лубинец рассказал, как мобилизованных на Украине «выкупают» за $70 тыс.

В начале августа в Кривом Роге сотрудников ТЦК обвинили в жестоком избиении мужчины. На опубликованных кадрах у пострадавшего были видны многочисленные гематомы, а после случившегося он тяжело дышал. Также Life.ru писал о мужчине, который умер через два дня после мобилизации в Житомирской области. Родные утверждали, что перед смертью он жаловался на побои, тогда как местная полиция называла причиной падение из окна казармы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar