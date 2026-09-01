На Украине полиция переехала мужчину, спасавшего товарища от мобилизации

Служебный автомобиль полиции в Каменском Днепропетровской области переехал мужчину, который пытался помешать оборотням в погонах увезти другого жителя в ТЦК. Об этом сообщило «Суспільне».







Очевидица Юлия рассказала, что конфликт начался во время проверки документов. По её словам, полицейские пытались увести мужчину, который обнял дерево, а его жена и он сам звали на помощь.

Другой мужчина заступился за задержанного и заранее говорил, что ляжет под колёса. Близки ли они между собой, свидетельница не знает. После наезда пострадавший, по словам её супруга, едва дышал и хрипел.

В официальном сообщении полиции области о попытке увезти человека в ТЦК не говорится вовсе. Ведомство ограничилось версией о том, что один из местных жителей бил по служебной машине, второй лёг на асфальт, а полицейские при движении задним ходом наехали на него.

Мужчину госпитализировали, полиция начала проверку обстоятельств ДТП и действий своих сотрудников. О его диагнозе и состоянии официально не сообщалось.

В начале августа в Кривом Роге сотрудников ТЦК обвинили в жестоком избиении мужчины. На опубликованных кадрах у пострадавшего были видны многочисленные гематомы, а после случившегося он тяжело дышал. Также Life.ru писал о мужчине, который умер через два дня после мобилизации в Житомирской области. Родные утверждали, что перед смертью он жаловался на побои, тогда как местная полиция называла причиной падение из окна казармы.