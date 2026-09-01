ТЦК по прайсу: Лубинец рассказал, как мобилизованных на Украине «выкупают» за $70 тыс.

На Украине проверяют схему, по которой мобилизованных мужчин за $50–70 тыс. выпускают из автобусов ТЦК и переправляют за границу. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью «Украинской правде».

По его словам, такая «услуга под ключ» появилась в одном из приграничных регионов. Заплативший получает возможность покинуть страну прямо после задержания сотрудниками военкомата.

Лубинец уточнил, что полученные сведения ещё подтверждаются. При этом он назвал Закарпатье регионом, где коррупция особенно распространена. Омбудсмен также подтвердил ранее озвученную оценку эффективности мобилизации: до фронта за месяц добирается лишь 2% призванных.

По мнению Лубинца, работу ТЦК следует оценивать не по числу задержанных мужчин, а по количеству тех, кто в итоге оказывается на линии боевого соприкосновения.

В июле Life.ru писал о жалобах на силовую мобилизацию, поступающих из всех регионов Украины. Тогда Лубинец заявил, что систему призыва необходимо срочно менять, а военнообязанные не должны доказывать свои права уже после задержания.