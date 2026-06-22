«Годен за 15 минут»: Омбудсмен Украины рассказал о фейковых комиссиях для мобилизованных

Мобилизация на Украине всё больше напоминает «конвейер смерти». По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, людей, которых хватают на улицах, буквально за 15 минут признают годными к службе, даже если у них на руках справки о болезнях.

«Есть случаи, когда ВВК проходили в час ночи за 15 минут. Все понимают, что невозможно это сделать за такое короткое время. Есть случаи, когда человек сообщает о своем заболевании, имея даже на руках доказательства медицинского лечения, это не принимается к сведению», — сказал Лубинец в эфире телеканала Рада.

Лубинец также сообщил о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации. Он отметил, что призывают граждан, непригодных к службе по возрасту или состоянию здоровья, которых воинские части отказываются принимать. Кроме того, зафиксированы случаи изъятия личных вещей у мобилизованных, что лишает их возможности связаться с близкими.

Особую тревогу вызывают сообщения о физическом насилии и пытках. Лубинец подчеркнул, что публично озвучивает лишь малую часть поступающих к нему жалоб, и настаивает на реформировании военкоматов, требуя их открытости и оснащения видеонаблюдением для общественного контроля.

Ранее в интернете появилась видеозапись из одесского ТЦК, где условия содержания людей напоминают тюремные. На кадрах видно, что окна и двери помещения закрыты решётками. Автор ролика рассказал, что находящимся внутри не дают воды, не выпускают в туалет и не проветривают помещение. Некоторые из них ожидают уже по шесть дней, у многих проблемы с документами и есть заболевания.