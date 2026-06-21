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Регион
21 июня, 18:46

Тело мобилизованного нашли со сломанными ногами на полигоне ВСУ под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

На учебном полигоне 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ в Харьковской области погиб мобилизованный военнослужащий. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры, мужчина получил множественные телесные повреждения, в том числе переломы ног.

По словам собеседника агентства, погибший — житель Одессы Владимир Белас, призванный в мае и направленный в тренировочный лагерь подразделения. Родственники обратились в офис генпрокурора Украины с требованием провести расследование.

Мужчина провёл в лагере 18 дней, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось. Медицинская помощь ему не оказывалась. 9 июня тело обнаружили недалеко от места постоянной дислокации полка. На опознание в морг тело доставили в мешке со сломанными ногами. Согласно имеющимся документам, гибель военнослужащего не связана с выполнением боевых задач.

Согласно имеющимся документам, гибель военнослужащего не связана с выполнением боевых задач. При этом в силовых структурах неоднократно характеризовали полк «Скала» как подразделение с высокой смертностью среди мобилизованных из-за жестокого обращения.

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Ранее сообщалось, что на Сумском направлении подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» несут значительные потери. Большинство военнослужащих этого формирования гибнут в лесных массивах, однако в официальных документах их статус часто изменяют на «без вести пропавших». Наиболее тяжёлая обстановка складывается в районе между населёнными пунктами Миропольское и Большой Прикол

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Юлия Сафиулина
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