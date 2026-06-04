Украинское командование после серьёзных потерь в Сумской области перебросило в район Великой Рыбицы дополнительные силы. Речь идёт о резервных отрядах 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псёл фиксируются тяжёлые потери.

«Командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка – «полка смерти», которые уже понесли потери», — добавил он.

Своё название это формирование получило из-за огромного количества погибших и пропавших без вести военнослужащих. В январе сообщалось, что бойцы указанного полка похищали солдат из соседних подразделений и удерживали их в подвалах.

Ранее Life.ru писал, что бойцы 425-го отдельного полка ВСУ («Скала») несут серьёзные потери в Сумской области, но их статус в документах меняют на «без вести пропавших», сообщили РИА «Новости» представители силовых структур. Критическая ситуация наблюдается в лесных массивах между сёлами Миропольское и Большой Прикол.