ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 05:40

ВСУ перебросили в Сумскую область «полк смерти» из-за потерь под Рыбицей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Украинское командование после серьёзных потерь в Сумской области перебросило в район Великой Рыбицы дополнительные силы. Речь идёт о резервных отрядах 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псёл фиксируются тяжёлые потери.

«Командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка – «полка смерти», которые уже понесли потери», — добавил он.

Своё название это формирование получило из-за огромного количества погибших и пропавших без вести военнослужащих. В январе сообщалось, что бойцы указанного полка похищали солдат из соседних подразделений и удерживали их в подвалах.

ВСУ начали списывать потери в Сумской области на сердечную недостаточность
ВСУ начали списывать потери в Сумской области на сердечную недостаточность

Ранее Life.ru писал, что бойцы 425-го отдельного полка ВСУ («Скала») несут серьёзные потери в Сумской области, но их статус в документах меняют на «без вести пропавших», сообщили РИА «Новости» представители силовых структур. Критическая ситуация наблюдается в лесных массивах между сёлами Миропольское и Большой Прикол.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar