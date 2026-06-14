«Ни воды, ни туалета»: В Одессе мобилизованные оказались в тюремных условиях

В Сети появилось видео из одесского территориального центра комплектования (ТЦК). На кадрах видно помещение, практически идентичное тюремным условиям — окна и двери закрыты решётками.

«Ни воды ничего не дают, в туалет не пускают. Ни воздуха, ничего нет, за решёткой сидим. Сидят ребята, непонятно чего ждут. Все болеют, у всех с документами проблемы. Сидят уже по шесть дней некоторые», — говорит автор ролика.

Официальных комментариев от украинских властей или представителей ТЦК по поводу опубликованной записи на данный момент не поступало. Достоверность видео и обстоятельства съёмки устанавливаются, пишет «Страна.ua».

Ранее военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против сотрудников Тернопольского ТЦК за организацию незаконного места лишения свободы и похищение людей. В помещениях военкомата нашли 28 принудительно удерживаемых мужчин, 17 из них подали жалобы. Следствие установило, что мобилизовали людей с психическими расстройствами, пенсионеров и инвалидов II группы; после резонанса освободили пятерых, признанных негодными к службе.