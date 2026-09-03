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Опубликовано 3 сентября, 09:20

Путин поставил точку в вопросе мобилизации

Президент назвал слухи о мобилизации информационной атакой

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Президент России официально опроверг планы по проведению мобилизации. Владимир Путин подчеркнул, что текущая ситуация в стране не требует подобных крайних мер.

Президент назвал слухи о мобилизации информационной атакой. Видео © Life.ru

Глава государства квалифицировал циркулирующие слухи как «информационную атаку». По его оценке, подобные вбросы совершаются преднамеренно в преддверии выборов в Госдуму для дестабилизации обстановки.

«Нет такого сценария на сегодня, который бы потребовал мобилизации. Это информационная атака в преддверии выборов в ГД», — заявил Путин.

Путин назвал «чушью собачей» заявления о мобилизации в России
Путин назвал «чушью собачей» заявления о мобилизации в России

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о новой мобилизации в России информационными вбросами от украинских властей, цель которых — раскачать ситуацию внутри РФ. Он объяснил, что такие утки специально распространяют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что массовой мобилизации в стране не планируется — в ней просто нет необходимости.

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Оксана Попова
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